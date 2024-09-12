Özgür Özel tarih verdi: Bir seneyi biraz geçsin hep birlikte iktidar olacağız

Özgür Özel, Bornova Belediyesi Toplu Açılış Töreni'nde gündeme dair gelişmeleri ele aldı.

Özel, hükümetin enflasyonu tek haneli rakamlara indirme sözü verdiğini ancak tek haneli rakamın hedefleri arasında olmadığını savunarak vatandaşların zammı TÜİK'in belirlediği orana göre aldığını, bunun da emekliyi, asgari ücretliyi ve çalışanları üzdüğünü dile getirdi.

"BİR SENEYİ BİRAZ GEÇSİN HEP BİRLİKTE İKTİDAR OLACAĞIZ"

İktidarın ekonomiyi iyi yönetemediğini ifade eden Özel, "Bu ülkenin geleceğine yönelik doğru işler yapmamaktadır. Bu iktidarın artık süresi dolmuştur. Ülkeye verebilecek hiçbir şey yoktur. Bu işin çaresi CHP iktidarıdır. Asla kutuplaşmanın oyununa gelmeyeceğiz.

Buradan Tayyip Bey'e bir kez daha söylüyorum. Yanındakiler seni yanıltıyor. Diyorlar ki 'efendim Türkiye'de kavga olursa biz kazanırız, kavga olmazsa CHP kazanır. Kavga çıkaralım, kazanalım.' Kavgadan ne AK Parti kazanır, ne de CHP kazanır ama bütün millet kaybeder. Onun için buradan bir kez daha söylüyorum. Sağındaki solundaki akıl verenleri bırak, yeterince bu ülkeye hizmet ettin. Bu sana yeter, bundan sonrasıyla ilgili bu kötü plan ve oyunları, gerginlik, çatışma hesaplarını bırak.

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Bu ülke artık kavga, gerginlik, sürtüşme istemiyor. Bu insanlar kardeşlik, barış, kol kola girmek ve geleceğe umutla bakmak istiyor. Bu ülke artık kavga, gerginlik istemiyor. Kardeşlik, barış, kolkola girmek istiyor, geleceğe umutla bakmak istiyor. Bunun için biz CHP’liler olarak gencimiz de kadın kollarımız da yöneticilerimiz de vekillerimiz de son derece dikkatli olacağız. Onlar kavga isteseler etmeyeceğiz, küfretseler cevap vermeyeceğiz ve hiçbir gerginliğin tarafı olmayacağız. Size söz veriyorum böyle olduğumuz taktirde bir seneyi biraz geçsin hep birlikte iktidar olacağız" dedi.