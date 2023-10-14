Özgür Özel Uşak’ta: "Bir yola çıktık yürüyoruz yol verirseniz iktidara gidiyoruz”

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Adayı Özgür Özel il ziyaretleri kapsamında Uşak CHP İl Teşkilatını ziyaret etti. Burada minibüs üzerinde konuşma yapan Özel, “Ege’nin bir evladı olarak, Manisa’nın bir evladı olarak, Cumhuriyet Halk Partisi’nde gözünüz önünde büyümüş buralara gelmiş hep sizin desteğinizi hissetmiş, hep sizinle el ele, kol kola ve gönül gönüle olmuş bir evladınız olarak bir yola çıktık yürüyoruz yol verirseniz iktidara gidiyoruz” dedi.

BURÇLARA ALTI OKU DİKMEYİ VADEDİYORUM

Özel sözlerine, “Cumhuriyet Halk Partisinde parti içindeki yarış genel başkanlık yarışı değil bizim meselemiz. Bizim meselemiz Cumhuriyetin 100. Yılında, Cumhuriyetin kurucu kadrolarına ve babalarına, kuruluş inancına ve değerlerine husumet duyan birilerine bu seçimi kaybettiğimize göre bizim iddiamız CHP yönetmek iddiamız değil, bizim iddiamız Atatürk’ün partisini iktidar yapma iddiasıdır. Sizlere hep beraber koşmayı, terlemeyi, gece gündüz çalışmayı, Ankara’da oturmayı değil bir gece Gaziantep’te tatmayı vaat ediyorum. Gaziantep gibi bir işçi şehrinde iki milletvekili, Gaziantep gibi işçi şehrinde yıllar önce kazandığımız bir emek şehrinin bir belediyesi varken yüzde 15-16 oyları içime sindiremiyorum. O yüzden Gaziantep’te yatan bir genel başkan, Uşak’ta birle yetinmeyi değil üçe çıkmayı, Uşağın bütün ilçelerinde iktidar olmayı, Uşağın Belediyesinin burçlarına altı oku dikmeyi ve Uşağı kazanmayı vaat ediyorum vaat ediyorum” dedi.

Konuşmasın ardından Cumhuriyet Halk Partilerle selamlaşan Özel, il binasına çıktı.