Özgür Özel yapay zeka ile çiftetelli oynadı

CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel'in yapay zeka ile hazırlanmış çiftetelli oynadığı video paylaşım rekorları kırıyor. Videodaki sürpriz kişiyi tanıdınız mi?
05 Kasım 2023 Pazar
CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel'in yapay zeka ile hazırlanmış çiftetelli oynadığı video paylaşım rekorları kırıyor. Videodaki sürpriz kişiyi tanıdınız mi?
CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel'in yapay zeka ile hazırlanmış çiftetelli oynadığı video paylaşım rekorları kırıyor. Videodaki sürpriz kişiyi tanıdınız mi?