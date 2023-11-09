Özgür Özel'den 10 Kasım mesajı: Zaman Atatürk'ün devrimlerine sahip çıkma zamanı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 10 Kasım Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü anma mesajı yayımladı. Özel, “Zaman Atatürk'ün devrimlerine sahip çıkma zamanı” dedi.

KAYNAK: DHA
Özgür Özel'den 10 Kasım mesajı: Zaman Atatürk'ün devrimlerine sahip çıkma zamanı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Büyük zaferlerin sahibi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 57 yıllık yaşamı, her birimize yol göstermeye devam etmektedir. Cumhuriyetin 2’nci yüzyılında Atatürk’ün hedef gösterdiği muasır medeniyet seviyesine ulaşma yolunda üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmek için durmaksızın çalışacağımıza söz veriyoruz" dedi.

CHP Lideri Özel, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 85'inci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

“MAALESEF CUMHURİYET'E HUSUMET BESLEYENLERE ENGEL OLAMADIK”

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Özel, mesajında "Çağdaş, demokratik ve laik Türkiye’nin temellerini atan, Cumhuriyetimizin ve bağımsızlığımızın mimarı ilk ve ebedi Genel Başkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü aramızdan ayrılışının 85’inci yıldönümünde saygı, minnet ve özlemle anıyorum. Büyük zaferlerin sahibi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 57 yıllık yaşamı, her birimize yol göstermeye devam etmektedir. Cumhuriyetin 2’nci yüzyılında Atatürk’ün hedef gösterdiği muasır medeniyet seviyesine ulaşma yolunda üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmek için durmaksızın çalışacağımıza söz veriyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, sadece ülkemiz için değil bu coğrafyadaki pek çok millet için de umut ışığı olmuştur. Partimiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet'in 100’üncü yılında maalesef Cumhuriyet'e husumet besleyen kadroların iktidarına engel olamadı. Zaman, 'İki büyük eserim var, biri Türkiye Cumhuriyeti, diğeri Cumhuriyet Halk Partisi’dir' diyen Atatürk’ün ilke, devrimlerine ve altı oka sahip çıkma, kurduğu Cumhuriyet'i yaşatmak için mücadele etme zamanıdır" ifadelerine yer verdi.

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“CUMHURİYETİMİZİ YAŞANABİLİR KILMAK ONA OLAN BORCUMUZDUR”

10 Kasım mesajında Atatürk’ün Cumhuriyet'i 'Kimsesizlerin kimsesi' olarak tanımlamasını hatırlatan Özel, "Cumhuriyetimizi, 86 milyon yurttaşımızın her bir ferdi için daha yaşanılabilir kılmak, O’na olan borcumuzdur. Adaletin, demokrasinin ve laikliğin büyük yara aldığı böylesi bir dönemde, Cumhuriyetimizin Anayasa’nın ikinci maddesinde vurgulanan demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti niteliklerini savunmak ve güçlendirmek en temel görevimizdir. Ebediyete intikalinin 85’inci yıldönümünde başta Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere şehitlerimizi rahmetle anıyor, hatıraları önünde saygıyla eğiliyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum" dedi.

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