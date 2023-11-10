Atam Türk Sporu sonsuza kadar izinde: Çok özlüyoruz

Türk Spor camiası, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 85. yılında anma mesajları yayımlarken "Atam izindeyiz" vurgusu yaptı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Atam Türk Sporu sonsuza kadar izinde: Çok özlüyoruz

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü spor dünyası duygusal mesajlarla andı.

İŞTE KULÜPLERİMİZİN MESAJLARI:

BEŞİKTAŞ

Sonsuza dek yanı başındayız. ∞

GALATASARAY

Kararlı ifadeni görünce korku kalmaz bizde. Düşünceliysen çözüm mutlaka yakındır önemli bir meselede. Gülüyorsan birden neşeleniriz, yorgunsa bakışların kırılır kolumuz kanadımız. Bir çocuk seversin o çocuk oluruz, bir bahçe gezersin fidan oluruz. Uzaklara dalarsın bazen, rüzgar olur gideriz gözlerinle. Kocatepe'de yorgan olur seriliriz üstüne. İzmir'in dağlarında coşar gönül ırmağımız. Halay çekersin, bil ki sol yanında biz varız. Mecliste mebusun, dersinde öğrencin, büyük eserinde milletin biziz Atam. Sensiz geçen 85 yılda, sensiz geçmiş tek bir günümüz yok Atam.

FENERBAHÇE

Bir 10 Kasım'da daha, aynı ses aynı hisle #Minnettarız Atam!
Sen bir ödev;
attığımız her kulaçta,
koştuğumuz her yarışta,
vurduğumuz her topta,
çektiğimiz her kürekte,
arkamıza aldığımız her rüzgarda,
vurduğumuz her yumrukta…
GÜCÜMÜZÜ SENDEN, SORUMLULUĞUMUZU BİZE EMANETİN OLAN BAYRAĞIMIZDAN ALIYORUZ!

TRABZONSPOR

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 85. yılında rahmet, minnet ve özlemle anıyoruz. İzin asla silinmeyecek!

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