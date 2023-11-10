Atatürk'ü anmayan minnet duymayan Yunan işbirlikçileri utansın. Ne Mutlu Türk'üm diyene

'Açtığın yolda gösterdiğin hedefe durmadan yürüyeceğime and içerim. Ne Mutlu Türk'üm diyene'...Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 85. yıl dönümü. 10 Kasım’da Atatürk tüm yurtta saygı, sevgi ve minnetle anılıyor.

Atatürk'ü anmayan minnet duymayan Yunan işbirlikçileri utansın. Ne Mutlu Türk'üm diyene

10 Kasım 1938’de saat 9’u 5 geçe Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk Dolmabahçe Sarayı’nda hayata gözlerini yumdu.

Atatürk'ün vefatını haber vermek için yurdun dört bir yanında sirenler çalındı. Hem Türk hem de dünya ulusu Atatürk için yas tuttu.

Atatürk’ün naaşı 16 Kasım 1938′ de, Türk Bayrağıyla örtülü bir katafalk üzerinde Dolmabahçe Sarayı’nın büyük tören salonuna konuldu ve halkın ziyaretine açıldı.

19 Kasım 1938 Cumartesi günü sabahı, Dolmabahçe Sarayı tören salonunda cenaze namazı kılındı.

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Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına 10 Kasım günü çeşitli etkinlikler düzenlenerek ulu önder sevgi, saygı ve özlemle anılacak.

10 Kasım’da her yıl Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu unutulmaz lider Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümü saygı ve minnetle anılıyor.

TÜRKİYE’DE HAYAT, 09.05’TE DURACAK

Büyük Önder Atatürk'ün ebediyete intikalin dolayısıyla, saat 09.05'te her yıl sirenler çalıyor ve vatandaşlar saygı duruşuna geçiyor.

Bugün saat 09.05’te düzenlenecek resmi tören ile devlet erkânı Anıtkabir’i ziyaret edecek.

10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü’ne özel çeşitli mekanlarda etkinlikler düzenlenecek.

Sosyal medyada vatandaşlar günün anlamına özel paylaşımlarda bulunuyor.

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