Özgür Özel’den Almanya’da AB çağrısı. 'Türkiye’nin kurban edilmesine müsaade etmeyeceğiz'

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Sosyal Demokrat Parti (SPD) Kongresi'nde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP olarak Türkiye ve Almanya arasındaki ilişkileri her yönden daha da geliştirmek, işbirliğini artırmak ve bu işbirlikleri yoluyla küresel ve bölgesel sorunlara yanıt üretmek için inisiyatif almaya devam edeceklerini kaydederek, "Aynı şekilde, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyelik hedefinin reel politik gelişmelere kurban edilmesine müsaade etmeyeceğiz." görüşünü paylaştı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaştan sonra "zeitenwende" (dönüm noktası) ifadesini kullandığını anımsatan Özel, Avrupa ve dünya için gerçekten de bir dönüm noktasında olunduğunu belirtti.

SPD Kongresi'nin Avrupa ve tüm dünya açısından oldukça kritik bir zaman diliminde gerçekleştiğine işaret eden Özel, şu değerlendirmede bulundu:

“ZORLUKLARI AŞMANIN TEMEL ARACI SOSYAL DEMOKRASİ”

"Kıtamız, bölgemiz ve tüm dünya önemli sınamalarla karşı karşıya. Çatışmalar, savaş ve terörün gölgesinde yaşanan insanlık dramları, neoliberal sistemin doğurduğu ekonomik sorunlar, sosyal adaletsizlikler, toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri, ırkçılığın ve aşırı sağın yükselişi, göç krizi, küresel iklim krizi... Tüm bu sorun ve tehlikeler eş zamanlı olarak karşımıza çıkıyor, birbirlerini besliyor. Sosyal demokrat siyasetin, özellikle biz Avrupalı sosyal demokratların ve sosyalistlerin tüm bu sınamalara karşı güçlü ve kararlı yanıtlar üretmesi gerekiyor. Biz, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, insanlığın tüm bu zorlukları aşmasını sağlayacak temel aracın sosyal demokrasi olduğuna inanıyoruz."

“TÜRKİYE’NİN KURBAN EDİLMESİNE MÜSAADE ETMEYECEĞİZ”

Özel, CHP olarak Türkiye ve Almanya arasındaki ilişkileri her yönden daha da geliştirmek, işbirliğini artırmak ve bu işbirlikleri yoluyla küresel ve bölgesel sorunlara yanıt üretmek için inisiyatif almaya devam edeceklerini kaydederek, "Aynı şekilde, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyelik hedefinin reel politik gelişmelere kurban edilmesine müsaade etmeyeceğiz." görüşünü paylaştı.

“GAZZE’DE YAŞANANLAR SOL PARTİLERİN İLKELERİNE AYKIRI”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gazze'de yaşananların sosyal demokrat ve sosyalist partilerin savunduğu temel ilkelere aykırı olduğunu söyledi.

Özel, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına değindi. Gazze'de yaşananların sosyal demokrat ve sosyalist partilerin yüzyılı aşkın süredir savunduğu, insan haklarını, ihtiyaç sahiplerinin refahını ve masumların korunmasını amaçlayan ilkelere aykırı olduğunu belirten Özel, "Tam da bu yüzden bu dramı durdurmak için harekete geçmemiz gerekiyor." diye konuştu.

“BM KARARLARINA VE HUKUKA UYULUP ATEŞKES UYGULANMALI”

CHP olarak parçası oldukları Sosyalist Enternasyonal ailesinin Başkanı Pedro Sanchez’in ortaya koyduğu tutumu desteklediklerini vurgulayan Özel, "Birleşmiş Milletler kararlarına ve uluslararası hukuka uyulması, sivil ölümlerine yol açan saldırıların derhal durdurulması, ateşkesin kalıcı olarak sağlanması çağrımızı yineliyoruz. Bizler, dünyanın her yerinde sorun ve çatışmaların çözümünün şiddet ve savaştan değil, diyalog ve işbirliğinden geçtiğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.