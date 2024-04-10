Özgür Özel'den Bahçeli'ye cevap. 'Dil sürçmesi olduğunu kabul etmek isterim'

MHP lideri devlet Bahçeli dün yaptığı açıklamada, yerel seçimlerde yüzde 25 cam tavanı kırdık açıklamasında bulunan Özgür Özel’e yönelik, “Cam tavanı kırdık' diyenlerin Türk devletinin çatısını ve Türk milletinin varlığını dinamitlemesine asla fırsat verilmeyecektir. Türkiye Cumhuriyeti sandıkta kurulmamıştır. Türk tarihi sandıkta yazılmamıştır. Herkes aklını başına almalı, rüzgar ektiği müddetçe fırtına biçeceğini unutmamalıdır" ifadelerini kullanmıştı.

ÖZGÜR ÖZEL’DEN YANIT

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bahçeli’nin açıklamalarına bugün bayram namazı sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada yanıt verdi. Bahçeli’nin sözlerini bayramın yüzü suyu hürmetine affettiklerini belirten Özel, “Dilim varmaz cehalet demeye, dil sürçmesi olduğunu kabul etmek isterim" diyen Özel, "Sandık dışını çare göstermek bugüne kadar önüne gelen herkese darbeci diyenlerin herhalde sürçülisanıdır ki bayramın yüzü suyu hürmetine biz de affedelim" dedi.

Bahçeli’nin açıklamalarını bayram arifesinin ruhuna uygun bulmadığını belirten Özel, bu açıklamaları çok sert bulduğunu, Bahçeli’nin muhalefetiz söylemlerine karşın iktidara değil de muhalefete muhalefet yaptıklarını belirterek şunları söyledi:

“Sayın Bahçeli'nin açıklamalarını bayram arifesinin ruhuna uygun bulmadım, oldukça sert buldum. Sayın Bahçeli biz muhalefetiz diyor, ben muhalefete muhalefet etmem ama Sayın Bahçeli iktidara muhalefet etmeyip iktidara destek verip muhalefete muhalefet ediyor.

Canı sağ olsun, onun da canı sağ olsun. Aslında bu kadar olsa o sert cümlelerin hiçbirine cevap vermek istemem ama sandık meselesi önemli. Bu ülke sandıkta kurulmadı demek dilim varmaz cehalet demeye dil sürçmesi olduğunu kabul etmek isterim.

Dünyada bir ülke sandıkla kurulduysa, bu ülke kurulmuştur. İki sandık vardır, bir; küçücük evladının battaniyesini sandıkların üstüne örtüp cepheye mermi taşıyan annelerin sakındıkları sandıklardaki mermilerle kurulmuştur.

İki; bu ülke 23 Nisan 1920'de kurulan ve TBMM'nin yönettiği Kurtuluş Savaşı ile kurulmuştur. Kurtulmadan önce bile kuruluşu öncelemiş milli iradeyi öncelemiş halkın iradesini öncelemiş bir liderin kurtardığı bir ülkeye sandık yani demokrasiyle kurulmamış demek abesle iştigaldir.”