Hastaneyi elektriksiz bıraktılar. Vay insafsızlar

İnsafsız hırsızlar 52 hastayı ölüm tehlikesiyle karşı karşıya bıraktı. Kocaeli Darıca'daki Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin trafo binasındaki kabloları çalan hırsızlar, diyaliz ve yoğun bakım ünitesindeki hastaların hayatlarını tehlikeye attı. Elektrikler kesildi, hastalar başka hastanelere taşındı.

Kocaeli Darıca'daki olayın önceki gün sabah saatlerinde yaşandığı ortaya çıktı. Darıca ilçesindeki Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin trafosuna giren hırsızlar, 150 bin lira değerindeki kabloları kesip,çaldı. Olayın ardından hastanenin elektrikleri kesildi. Diyaliz ve yoğun bakım ünitesindeki hastalar ölüm tehlikesi atlattı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemede kabloların kesilerek, çalındığını tespit etti. Polisler insafsız hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

52 HASTA ÇEVREDEKİ HASTANELERE NAKLEDİLDİ

Kabloların kesilmesi nedeniyle hastanenin tamamında elektrik kesintisi yaşandı. Diyaliz ünitesinde bulunan 49, yoğun bakım ünitesinde tedavi gören 3 hasta olmak üzere toplam 52 hasta, ambulanslarla çevre hastanelere nakledildi. Hastane yönetiminin girişimiyle kabloların yenilenmesinin ardından hastalar tekrar aynı hastaneye geri getirildi.