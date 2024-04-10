Seçim bitti arsa satışına devam

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde önce iptal edildiği belirtilen 286 arsanın satışının seçim sonrası ihaleyle yapılacağı ileri sürüldü.

Arsaların satışının iptal edildiği açıklanmıştı. Ancak seçim sonrası işler mi değişti sorusu gündeme geldi. Çünkü Kentsel Dönüşüm Başkanlığı söz konusu arsaların 30 Nisan’da ihaleyle satılacağını duyurması kentte tepkilere yol açtı.

19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, söz konusu satışın iptal olduğunu söylemişti. Seçim sürecinde arsa satışlarıyla ilgili sorulara muhatap olan Osman Topaloğlu, o süreçte “286 arsa bir ay önce TOKİ tarafından satışa çıkartılmıştı Allah’tan fark ettik. Hemen Samsun milletvekili Mehmet Muş’a ilettik. TOKİ başkanı ile görüşüldü ve iptal edildi. Şimdi diyorlar ki seçimde durduruldu seçimden sonra satacaklar, böyle bir şey yok. Durdurulmadı, iptal edildi” demişti.

BAKANLIK DUYURU YAPTI

Ancak Osman Topaloğlu’nun “İptal” edildiğini söylediği 19 Mayıs ilçesindeki 286 arsanın satış ihalesi tarihi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'ndan geldi. İhale tarihi 30 Nisan olarak duyurdu. Seçim sürecinde iptal edildiği açıklanan söz konusu arsaların seçim sonrası satış ihalesinin gerçekleştirilecek olmasıyla 19 Mayıs ilçesinde arsa sahiplerinin tepkisine neden oldu.

Satış ihalesinde 19 Mayıs ilçesinin yanı sıra Alaçam’da bir tarım alanı, Atakum’da 13 muhtelif alan, Bafra’da 11 konut alanı, Havza’da 1 konut alanı, Tekkeköy’de ise iki marjinal tarım alanı yer aldı.