Özgür Özel’den bomba iddia: Milletvekili yemin töreni HÜDA PAR’ın Türklük itirazı ile ertelendi

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel katıldığı canlı yayında, Cumhur İttifakı HÜDA PAR'ın milletvekilleri itirazları nedeniyle yemin töreninin ertelendiğini iddia etti.

Özel, "HÜDAPAR’lılar, yemin krizi yaşanıp da millet AK Parti’nin ne yaptığını göresin diye yemini ileri almaya çalışıyorlar. Nasıl alacaklar? Resmi sonuçlar yayımlandıktan sonraki 3. gün olması gerekiyor ya yemin töreninin, yayımlanmasın diye YSK’ye baskı yapıyorlar" ifadelerini kullandı.

SözcüTV canlı yayınında İpek Özbey'e açıklamalarda bulunan Özel şu ifadeleri kullandı:

1999’dan bugüne kadar yemin töreni, 10. gün ile 14. gün arasında hep olmuş ki eskiden Anayasa’da resmi sonuçların ilanının 5’nci günü yemin töreni olmalı deniyordu, şimdi 3’üncü günü…

YEMİN TÖRENİNİ İKİNCİ TURDAN SONRAYA BIRAKMAYA ÇALIŞIYORLAR

Yani 2 gün önce olmasını bekleriz. Yani 8’inci gün ile 12’nci gün arasında yemin töreninin olup bitmesi lazım. Geçen sefer de yine 11. günde yemin törenini yapmıştık. Şu anda yemin törenini ikinci turdan sonraya bırakmaya çalışıyorlar.

"YEMİN METNİNDEKİ 'TÜRK' İFADESİNDEN RAHATSIZLAR"

Sebebi şu; HÜDA PAR’lı arkadaşlar, 4 milletvekili, AK Parti’nin Meclis’e taşıdığı o 4 HÜDA PAR’lı… Hani “Türk bayrağı olmasın” diyen, ‘Türk milleti yoktur’ diyen HÜDA PAR’lılar yemin metnine itiraz ediyorlar. ‘Yemin metni sorunlu’ diyorlar. Çünkü orada ‘Atatürk ilke ve inkılaplarına’ ifadesine itiraz ediyorlar, ‘Türk milleti önünde ant içerim’ ifadesine itiraz ediyorlar, ‘biz Türk milleti önünde ant içmeyiz’…

"BU METİN DEĞİŞMELİ DİYORLAR"

Bu metin değişmelidir diyorlar. Bunu söyledikleri için HÜDA PAR’lılar, yemin krizi yaşanıp da millet AK Parti’nin ne yaptığını göresin diye yemini ileri almaya çalışıyorlar. Nasıl alacaklar? Resmi sonuçlar yayımlandıktan sonraki 3. gün olması gerekiyor ya yemin töreninin, yayımlanmasın diye YSK’ye baskı yapıyorlar.