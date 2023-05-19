CHP'li Özgür Özel duyurdu. 'Birkaç güne kadar çok güzel haberler alacaksınız'

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Afyonkarahisar'da düzenlenen mitingde konuştu. 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'ne değinen Özel, cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ATA İttifakı ile yaptığı görüşmeyi anımsatarak, "Birkaç güne kadar çok güzel haberler alacaksınız." ifadelerini kullandı.

CHP'li Özgür Özel duyurdu. 'Birkaç güne kadar çok güzel haberler alacaksınız'

(AA) Özel, Afyonkarahisar İstasyon Caddesi'nde düzenlenen mitingde, 14 Mayıs'ta cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turda bitmediğini anımsattı.

Özgür Özel, "Birkaç güne kadar çok güzel haberler alacaksınız. O güzel haberlerle bundan sonraki süreçte Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılının cumhurbaşkanını seçeceğiz." dedi.

Milletin 28 Mayıs'ta karar vereceğini dile getiren Özel, şöyle konuştu:

"Bugün birinci turdaki iki ittifakın adaylarının genel başkanları Ankara'da bir araya geldiler.

Önümüzdeki günlerde bir açıklama yapılmadan erken bir şey söylemek görevim değil ama Özgür Özel size bir müjde verince veya bu konuda küçük bir fısıltı verince bugüne kadar hep doğru çıktı mı? Birkaç güne kadar çok güzel haberler alacaksınız.

ozel-1.jpg

O güzel haberlerle bundan sonraki süreçte Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılının cumhurbaşkanını seçeceğiz.

13. Cumhurbaşkanını artık bin odalı saraylara ve kibirli makamlara değil Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Çankaya Köşkü'ne yollayacağımız seçimi bekliyor olacağız."

"BAHAR 28 MAYIS'I BEKLİYOR"

Özel, İHA, SİHA ve TCG Anadolu projeleriyle gurur duyduklarını ifade etti.

Milletin önündeki 5 yılın kurtarılması gerektiğini savunan Özel, "Size güveniyoruz. İttifak ortaklarımıza güveniyoruz. Bahar, 28 Mayıs'ı bekliyor. İnanın, 28 Mayıs'ta yine baharlar gelecek.

ozel-2.jpg

AK Parti'nin, MHP'nin memleketin üstüne getirdiği kara bulutları dağıtacağız. Yine baharı getireceğiz. 28 Mayıs'tan sonra her şey çok güzel olacak." diye konuştu.

İlgili Haberler
Özgür Özel’den bomba iddia: Milletvekili yemin töreni HÜDA PAR’ın Türklük itirazı ile ertelendi
HÜDA PAR 'Türk milleti' ifadesinden rahatsız olmuş. Özgür Özel'den flaş iddia
Özgür Özel: İktidar seçim ortamını tamamen terörize ediyor
Özgür Özel: AKP'nin kolunda MHP koynunda HÜDA PAR var
Öne Çıkanlar
Camdaki Kız 80. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman?
Camdaki Kız 80. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman?
19 Mayıs'ta ne oldu? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik Spor Bayramı önemi nedir?
19 Mayıs'ta ne oldu? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik Spor Bayramı önemi nedir?
AKP temizlik personelini hemşireden daha değerli görüyor!
AKP temizlik personelini hemşireden daha değerli görüyor!
Karanlığa boyun eğme, memlekete sahip çık
Karanlığa boyun eğme, memlekete sahip çık
Gençler Sinan Oğan'a yönelince Erdoğan 19 Mayıs mesajında defalarca "Atatürk ve Türk gençliği" dedi
Gençler Sinan Oğan'a yönelince Erdoğan 19 Mayıs mesajında defalarca "Atatürk ve Türk gençliği" dedi
KPSS öğretmen adaylarının hayallerini yine solduracak
KPSS öğretmen adaylarının hayallerini yine solduracak
Son Haberler
Hizbullah davasının avukatı anlattı: Hizbullah hiç bitmedi hatta kamu kurumlarına yerleştiler Güncel
Hizbullah davasının avukatı anlattı: Hizbullah hiç bitmedi hatta kamu kurumlarına yerleştiler
Korumalar yalnız bırakınca Biden yine çakılıyordu Dünya
Korumalar yalnız bırakınca Biden yine çakılıyordu
Fatih Terim Avrupa'ya gidiyor. Hollanda basınından flaş iddia Spor
Fatih Terim Avrupa'ya gidiyor. Hollanda basınından flaş iddia
Volkswagen Golf’un Mayıs ayı fiyatları açıklandı. İşte zamlı liste Teknoloji - Otomotiv
Volkswagen Golf’un Mayıs ayı fiyatları açıklandı. İşte zamlı liste
Hatıran Yeter filminden ilk set pozu geldi Magazin
Hatıran Yeter filminden ilk set pozu geldi
Rusya Greenpeace örgütünü faaliyetleri istenmeyen kuruluş ilan etti Dünya
Rusya Greenpeace örgütünü faaliyetleri istenmeyen kuruluş ilan etti
Aydın'da 19 Mayıs coşkuyla kutlandı Güncel
Aydın'da 19 Mayıs coşkuyla kutlandı