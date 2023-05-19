HÜDA PAR'lıların Türklük itirazı yapıp etmeyiz dediği yemin ikinci turdan sonra yapılacak. Tarihi belli oldu

14 Mayıs seçimlerinin kesinleşen sonuçlarının bugün YSK tarafından açıklanması beklenirken, gözler 28 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turuna çevrildi. Tüm Türkiye 9 gün sonra yeniden sandık başına gitmeye hazırlanırken bir yandan da yeni Meclis'in açılış takvimi netleşmeye başladı.

Gelen son bilgilere göre cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ertesi günü olan 29 Mayıs'ta milletvekillerinin yemin ederek göreve başlaması bekleniyor.

BAKANLARIN YEMİN ETMESİ ERTELENECEK

Milletvekili seçilen ve hali hazırda Bakanlık görevini yürüten isimlerin ise ne zaman yemin edeceği merak konusu oldu. Konuyla ilgili önemli bilgileri paylaşan Habertürk Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır, Bakanların yemin etmelerinin bir süre erteleneceğini söyledi.

Canlı yayında yaptığı açıklamada önemli ifadeler kullanan Çakır, "2. tur seçim sonuçları kesinleşmemiş olacağı için Kabine'siz bir durum ortaya çıkacak. Bir boşluk oluşmaması için Bakanların yemin etmesi bir süre ertelenecek." diye konuştu.

BAKANLAR NE ZAMAN YEMİN EDECEK?

Bakanların yemin töreni içinse tarih veren Çakır'ın açıklamaları şöyle:

"Yeni Meclis 29 Mayıs'ta toplanacak ve milletvekilleri yemin edecek. Fakat Bakanlar o gün yemin etmeyecek. Bakanların yemin etmesi demek, Bakanlıklarının sona ermesi demek olacak. Fakat 2. tur seçim sonuçları kesinleşmemiş olacağı için Kabine'siz bir durum ortaya çıkacak. Bir boşluk oluşmaması için bakanların yemin etmesi bir süre ertelenecek. Bakanlar ikinci tur sonuçlarının kesinleşmesiyle birlikte 1 Haziran'da yemin edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan aynı gün yeni kabineyi açıklayacak."