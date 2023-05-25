AKP listelerinden Meclis’e giren HÜDA PAR'lı vekilden ‘yemin’ çıkışı: Meclis yemin metni doğru değil, değiştirilmeli

AKP listelerinden Meclis'e giren HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü ve Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, milletvekili yemin metninin değiştirilmesi gerektiğini savundu.

Habersiverek.com imzasıyla yayımlanan bir videoda Ramanlı, “Meclis yemin metninin doğru bir metin olduğunu düşünmüyoruz. Yemin metni değişmeli.” dedi.

HÜDA PAR’lı Ramanlı, şu ifadeleri kullandı:

"O yemin metni doğru bir metin mi? Bana göre değil. Nasıl ki çocuklarımıza yıllarca bir ideoloji üzerine, varlığını armağan etmek üzerinden bir metin okutulduğu her sabahın köründe nasıl ki yanlıştı, nasıl ki o yanlıştan dönüldü, biz parti programımıza da yazdık yemin metni değiştirilmelidir, biz o yemin metninin doğru bir metin olduğunu düşünmüyoruz, hiç kimse bir ideoloji üzerine yemin etmemelidir."

YEMİN METNİNDE NE YAZIYOR?

Milletvekillerinin göreve başlamadan önce TBMM'de okuduğu yemin metni şu şekilde:

“Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik ve laik Cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı kalacağıma; toplumun huzur ve refahı, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve Anayasaya sadakattan ayrılmayacağıma; büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine and içerim.”