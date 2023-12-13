Özgür Özel’den DEM Parti’ye ziyaret. Müzakere ve diyalog vurgusu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün DEM Parti Genel Merkezi’nde; partinin Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan’ı ziyaret etti.

Özel ve heyetini, parti genel merkezinin girişinde Eş Genel Başkan Yardımcıları Mehmet Rüştü Tiryaki ve Özlem Gündüz karşıladı. Özgür Özel’e ziyarette; CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi ve CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol eşlik etti.

Görüşme yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Görüşmenin ardından Özel, Hatimoğulları ve Bakırhan, açıklama yaptı.

Tuncer Bakırhan şunları söyledi:

“Çok verimli bir görüşme oldu. Başta ekonomik kriz olmak üzere; demokrasi, Kürt meselesi, kayyumlar, çevre… Türkiye’nin yaşamış olduğu meseleleri birlikte tartıştık, konuştuk. Partimizin sürekli dile getirdiği bir şey var: Siyasi partiler sorunları diyalogla, müzakere ile çözer. Bu kadar yoğun sorun yaşadığımız bu süreçte, muhalefet partilerinin daha fazla müzakereye, diyaloga ihtiyacı var. Umarım önümüzdeki günlerde de Türkiye’de bulunan siyasi partiler, bu diyalog ve müzakere sürecini büyüterek devam ettirirler.”

CHP lideri Özgür Özel ise şöyle konuştu:

“DEM Partisini Genel Merkezi’nde ziyaret ettik. Daha önce Meclis’te görev yaptığım her aşamada da şunu vurgulamıştım; Siyasi partilerin arasındaki diyalog hem o ülkenin demokrasisi açısından, hem o parlamentonun üretkenliği açısından, hem de o ülkedeki toplumsal barış açısından en önemli temel taşlarından bir tanesindir ve olmazsa olmaz. Biz kurultayımızı yaptıktan sonra Sayın Eş Genel Başkanlarım arayarak kutlamışlardı. Sonra takvime baktığımda onlar da bizden hemen önce kurultaylarını yapmışlardı. Bizim o kurultay yoğunluğu içinde partimizden bir hayırlısı olsun ziyareti gerçekleşmemişti. Ben bugün heyetimizle birlikte o ziyareti gerçekleştirdim.

Karşılıklı başarı dileklerini ifade ettik. Bir araya gelmişken yapmamız gereken bir şeyi yaptık. Türkiye’yi değerlendirdik, dünyayı değerlendirdik. Önümüzdeki süreci değerlendirdik. Çok verimli ve yapıcı görüşme gerçekleştirdiğimizi ifade etmek isterim. Bundan sonraki süreçlerde de diyalogumuz, karşılıklı görüşmelerimiz sürecek. Biz bu diyaloğun ve görüşmelerin Türkiye demokrasisine çok önemli katkılar sağlayacağını düşünüyoruz.”

Tülay Hatimoğulları ise şu değerlendirmeleri yaptı:

“Evet iki parti de peş peşe kongrelerini gerçekleştirmiş oldu, genel seçimlerden hemen sonra… Ve bir nezaket ziyaretiydi, bir hayırlı olsun ziyaretiydi. Biz de kendilerine bir kez daha hayırlı olsun dileklerimizi iletiyoruz, başarılar diliyoruz, yeni yönetime de… Bugün bizler bir araya gelmişken, Türkiye’nin ve dünyanın içinden geçtiği süreci, siyasal süreci, iktisadi krizi, Türkiye’de yaşanan demokrasi krizini hep birlikte değerlendirdik. Ve gerçekten demokrasiye model olması gereken, Türkiye’deki bütün siyasi partilerin esasen, Türkiye’nin sorunlarını görüşmek ve konuşmak üzere ve hep birlikte çözüm üretmek üzere diyalog yolunun açık olması özlediğimiz bir şeydir. Ne yazık ki, bu konuda siyasi partilerin tarihi çok zengin deneyimlere sahip değil. Ümit ediyoruz ki önümüzdeki süreçlerde, ülkenin içinde bulunduğu, bölgemizin içinde bulunduğu süreçleri; bölgemizde yaşanan savaş ve çatışmalara karşı hep birlikte barış projelerini birlikte görüşebileceğimiz, Orta Doğu’ya barışı ve huzuru taşıyabileceğimiz bir sürecin inşa edilmesi ile ilgili diyalog ve çözüm kanallarının açık olacağını ümit ediyoruz. Türkiye böyle bir tabloya özlem duymaktadır. Ümit ediyoruz ki biz böylesi bir tabloyu hep birlikte; Türkiye’deki bütün siyasi partiler ve Türkiye’deki demokrasi gücünün vicdanı olan yapılarla birlikte bu konuda yol alırız.”