Ersan Şen canlı yayında çok sinirlendi. 'İçim kan ağlıyor' diyerek ateş püskürdü

CHP - DEM Parti görüşmesi sonrasında siyaset kulisleri de hareketlendi. DEM Parti'nin yerel seçimlerde İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde aday çıkarıp çıkarmayacağı henüz belli olmadı. Prof. Dr. Ersan Şen, bu görüşmeye tepki verirken 'Sen şehit cenazesinden çıkıp o partiye gidemezsin, benim içim kan ağlıyor' ifadelerini kullandı.

Ersan Şen konuyla ilgili şunları söyledi:

“Sayın Özgür Özel ile ilgili hiçbir şey söylemek istemiyorum. CHP'liler de kızacak. Şehit cenazesinden çıkıp terör örgütüne terör örgütü diyemeyen, o terör örgütüyle arasına mesafe koymayan partiye gidip güle oynaya poz veremezsin kardeşim. Sana bu millet inanmaz.

İkincisi de şu: Özgür Özel'in eline tarihi fırsat verdi. Sayın Cumhurbaşkanı 'Yüzde 50+1' çıkışı yaptığında kimin eli kimin cebinde belli değil gelin bunu değiştirelim dediğinde hemen bu işi gündemden düşüreceğine tepki vereceğine oturalım konuşalım deseydi. Noktayı Devlet Bahçeli'ye koydurmasaydı ben ona siyasi lider derdim. Sen şehit cenazesinden çıkıp o partiye gidemezsin!

“İÇİM KAN AĞLIYOR”

O şehit nerede şehit olmuş? Irak'ın kuzeyinde. Kim için şehit olmuş bu millet için! HEDEP, DEM, HDP... Terör örgütüyle ilgili ne demiş kardeşim? Sen yüzde 85'i 90'u bir kenara bırakıyorsun. Orada güle oynayarak toplantı yapamazsın. Sandıkta göreceğiz. Bu halk sandıkta sana hesabını sorar. İçim kan ağlıyor! O gittiğin parti o terör örgütünü destekliyor.”