Özgür Özel'den Erdoğan'a: Bizimle anayasa değiştiremezsin

Grup toplantısında son günlerde meydana eğelen sel felaketlerinde 9 kişinin hayatını kaybetmesinden sonra başsağlığı mesajlarını ileterek cümlelerine başlayan Özel, CHP Belediyelerinde herhangi bir sorun yaşanmadığına değinerek İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ekibine teşekkürlerini iletti.

“FİLİSTİN’E GİDECEĞİZ”

Filistin’de yaşananlara karşı hiçbir solcunun sessiz kalamayacağını aktaran Özel, Filistin’deki katliamın durması için partisinin diplomatik süreçleri sürdürdüğünün altını çizdi.

Özel ayrıca CHP'li yerel yönetimlerin de Gazze'ye insanî yardımlarını iletmek amacıyla Filistin'e gitmek için girişimlerde bulunacaklarını söyledi.

“BİZİMLE ANAYASA DEĞİŞTİREMEZSİN”

Özel son günlerde gündemde olan anayasa tartışmalarının gündemlerinde olmadığını ifade ederek, Erdoğan’a ithafen "Ne değiştirirsen değiştir ama emin ol bizimle birlikte anayasa değiştiremeyeceksin" ifadelerini kullandı.

"CHP, MUHALEFET GÖMLEĞİNDEN SIKILDI"

Özel, konuşmasına, "CHP, birilerinin bize biçtiği muhalefet gömleğinden sıkıldı. Vakit, başımızın üzerindeki cam tavanı tuzla buz etme vaktidir. Size ve örgütümüze güveniyorum. CHP ayağa kalkınca Türkiye de ayağa kalkacak. Yolumuz açık olsun" sözleriyle son verdi.