Özgür Özel'den erken seçim çıkışı. Böyle giderse yakın...

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel Now TV canlı yayınına katıldı.

Programa Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in röportaj sırasında halka 'yerel halk' demesine tepki gösteren Özel, "AKP’nin kibirli ve halktan kopmuş hali kendini gösterdi. Kendisi çok dışarıda görünüyor. Şimşek, Türkiye’deki insanları tebaa olarak görüyor. Tam bir saray mantığı" ifadelerini kullandı.

31 Mart yerel seçimlerinin ardından "Seçimi CHP kazandı" söylemlerine ilişkin olarak ise "Elbette bizim başarımız. Adaylarımız çok ama biz başardık dersek olmaz. Millet başardı. Millet sarı kartı gösterdi" ifadelerini kullandı.

“BÖYLE GİDERLERSE YAKIN”

Erken seçim için de açıklamalar yapan Özel, "31 Mart seçimlerin sonuçlarından dolayı ben 'bir erken seçim tartışması başlatmayacağım' demiştim. Şimdi ise emeklinin sesini duymazsan, gençlerin geleceklerini karartmaya devam edersen, millet erken seçim isterse ben de haydi derdim. Böyle giderlerse yakın" ifadelerini kullandı.

EMEKLİ MİTİNGİ YAPACAKLARINI SÖYLEDİ

Özel, yakın zamanda bir büyük emekli mitingi yapacaklarını aktardı.

ERDOĞAN İLE NE ZAMAN GÖRÜŞECEK?

Erdoğan ile görüşmek istediğini söyleyen Özel, görüşmenin ne zaman gerçekleşeceğine ilişkin şöyle dedi:

"Bugün MYK'yı dördüncü kez toplayacağız. PM'yi zaten toplamıştım. Önceki dönem genel başkanlarımızla da görüşeceğim. Biz bir kişinin karar verdiği yapı olmayacağız. Biz ortak karar alır, istişare edeceğiz. Genel başkanlarımızın görüşlerini alacağım ve sayın Cumhurbaşkanı'nın takvimine göre randevu isteyeceğiz. Randevuyu Çankaya'ya verirse sevinirim, Meclis de olabilir. Beştepe'yi doğrudan tercih etmem ama mekan tartışması için de bu görüşmeyi heba etmeyeceğim. Çünkü içerik mekandan daha önemli."