Özgür Özel’den eylem çağrısı

Ankara Barosu ve Türkiye Barolar Birliği, Yargıtay 3. Dairesi’nin Anayasa Mahkemesi kararına uymayarak AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasını protesto etmek için Yargıtay’a yürüyeceklerini açıkladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de yürüyüşe destek vereceklerini duyurdu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Özgür Özel’den eylem çağrısı

Yargıtay 3. Dairesi, Gezi tutsağı TİP Hatay Milletvekili Can Atalay’ın 18 yıllık cezasını hak ihlali olarak değerlendiren Anayasa Mahkemesi’nin kararına uymadı ve bu kararı veren AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu. Bu karar, anayasal düzeni açıkça ihlal ettiği gerekçesiyle tepki çekti.

Barolardan Yargıtay’a yürüyüş çağrısı

Ankara Barosu ve Türkiye Barolar Birliği, Yargıtay’ın bu kararını protesto etmek için Yargıtay’a yürüyüş çağrısı yaptı. Barolar, yarın saat 9.05’te Ankara Sıhhiye Adliyesi’nde Atatürk’ü ölüm yıl dönümünde anacak. Ardından 9:30’da yürüyüşe geçecekler. Son olarak Ahlatlıbel Yargıtay Başkanlığı binası önünde basın açıklaması yapacaklar.

CHP’den yürüyüşe destek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yürüyüşe destek vereceklerini duyurdu. Özel, milletvekillerinin de katılacağı yürüyüşe, anayasal düzene karşı kalkışma girişimine tepkisini göstermek isteyen tüm Ankaralıları davet etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel şu ifadeleri kullandı "Yarın Türkiye Barolar Birliği'nin düzenlediği "Hukukun Üstünlüğü" Yürüyüşüne, milletvekillerimizle birlikte katılıp destek vereceğiz. Bu, anasayal düzene karşı kalkışma girişimine tepkisini göstermek isteyen tüm Ankaralıları yürüyüşe destek vermeye davet ediyorum."

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