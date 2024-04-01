Özgür Özel'den ‘Hatay’ açıklaması: Doğrudan Vali’nin müdahil olduğu bir milli irade gaspı söz konusudur

Kaynak: Haber Merkezi
Özgür Özel'den ‘Hatay’ açıklaması: Doğrudan Vali’nin müdahil olduğu bir milli irade gaspı söz konusudur
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay Valisi Mustafa Masatlı'nın seçime müdahil olduğu bir usulsüzlük olduğunu savunarak "Hatay halkının iradesine sonuna kadar sahip çıkacağız" dedi.

31 Mart yerel seçimlerinde sandıklardan çıkan oylarının sayımı devam ediyor.

Hatay’da, Anadolu Ajansı’nın verilerine göre saat 03.47 itibariyle sandıkların yüzde 99,7’si açıldı. Cumhur İttifakı’nın adayı AKP’li Mehmet Öntürk yüzde 44,45, CHP’nin adayı mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ise yüzde 43,95 oy oranına sahip.

ANKA'nın verilerine göre ise sandıkların yüzde 97,64'ü açılırken Savaş yüzde 44,63, Öntürk ise yüzde 44,15'te.

ÖZEL: HATAY HALKININ İRADESİNE SONUNA KADAR SAHİP ÇIKACAĞIZ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay’daki seçim sonuçlarını ilişkin açıklama yaptı.

Özel, Hatay Valisi Mustafa Masatlı'nın seçime müdahil olduğu bir usulsüzlük olduğunu savundu.

CHP lideri, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde, doğrudan Hatay Valisi’nin müdahil olduğu bir usulsüzlük, bir milli irade gaspı söz konusudur. Çok sayıda milletvekilimizi görevlendirdik, Hatay halkının iradesine sonuna kadar sahip çıkacağız.”

oo.png

İlgili Haberler
Ekrem İmamoğlu ceketini çıkardı kollarını sıvadı Saraçhane'de zafer konuşması yaptı
Erdoğan yenilgiye rağmen balkon konuşması yaptı
AKP’ye, “Yeniden Refah” muhtırası!
AKP’ye, “Yeniden Refah” muhtırası!
Özgür Özel balkon konuşması değil otobüs konuşması yaptı
Hatay il ve ilçeler kazanan adaylar
Hatay il ve ilçeler kazanan adaylar
Son Haberler
Hamza Dağ’dan CHP'ye tebrik: Sandığın verdiği mesaj çok net Gündem
Hamza Dağ’dan CHP'ye tebrik: Sandığın verdiği mesaj çok net
20 yıl AKP’nin, 14 yıl Turgut Altınok’un yönettiği Keçiören CHP’ye geçti Gündem
20 yıl AKP’nin, 14 yıl Turgut Altınok’un yönettiği Keçiören CHP’ye geçti
Fatih Erbakan'dan seçim sonrası ilk açıklama: Bu seçimlerin şampiyonu olduğumuz açıkça ortaya konulmuştur Gündem
Fatih Erbakan'dan seçim sonrası ilk açıklama: Bu seçimlerin şampiyonu olduğumuz açıkça ortaya konulmuştur
Efsane Vali Recep Yazıcıoğlu’nun oğlu, Tokat’a Belediye Başkanı oldu Gündem
Efsane Vali Recep Yazıcıoğlu’nun oğlu, Tokat’a Belediye Başkanı oldu
AKP kurulduğundan beri CHP’nin ilk defa kazandığı belediyeler. AKP 6 kalesini kaybetti Gündem
AKP kurulduğundan beri CHP’nin ilk defa kazandığı belediyeler. AKP 6 kalesini kaybetti
Seçim zaferini Erik Dalı'yla kutladılar Gündem
Seçim zaferini Erik Dalı'yla kutladılar