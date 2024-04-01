Özgür Özel'den ‘Hatay’ açıklaması: Doğrudan Vali’nin müdahil olduğu bir milli irade gaspı söz konusudur

31 Mart yerel seçimlerinde sandıklardan çıkan oylarının sayımı devam ediyor.

Hatay’da, Anadolu Ajansı’nın verilerine göre saat 03.47 itibariyle sandıkların yüzde 99,7’si açıldı. Cumhur İttifakı’nın adayı AKP’li Mehmet Öntürk yüzde 44,45, CHP’nin adayı mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ise yüzde 43,95 oy oranına sahip.

ANKA'nın verilerine göre ise sandıkların yüzde 97,64'ü açılırken Savaş yüzde 44,63, Öntürk ise yüzde 44,15'te.

ÖZEL: HATAY HALKININ İRADESİNE SONUNA KADAR SAHİP ÇIKACAĞIZ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay’daki seçim sonuçlarını ilişkin açıklama yaptı.

Özel, Hatay Valisi Mustafa Masatlı'nın seçime müdahil olduğu bir usulsüzlük olduğunu savundu.

CHP lideri, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde, doğrudan Hatay Valisi’nin müdahil olduğu bir usulsüzlük, bir milli irade gaspı söz konusudur. Çok sayıda milletvekilimizi görevlendirdik, Hatay halkının iradesine sonuna kadar sahip çıkacağız.”