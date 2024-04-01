Özgür Özel balkon konuşması değil otobüs konuşması yaptı

Kaynak: Haber Merkezi
Özgür Özel balkon konuşması değil otobüs konuşması yaptı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisini Genel Merkezi önünde vatandaşlarla hitap etti. Özel, "Seçmen bütün renklerimizle Türkiye Cumhuriyeti dedi. CHP artık yüzde 25'lik tavanı kırmıştır, tuzla buz etmiştir" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Genel Merkez binası önünde açıklamalarda bulundu.

Seçimin resmi olmayan sonuçları hakkında değerlendirmelerde bulunan Özel, "Seçmen bütün renklerimizle Türkiye Cumhuriyeti dedi. CHP artık yüzde 25'lik tavanı kırmıştır, tuzla buz etmiştir. CHP artık Akdeniz ve Ege kıyılarının değil, tüm Türkiye'nin partisidir." dedi.

Seçim otobüsü üstünden partililerine hitap eden Özel, şu ifadeleri kullandı:

"TARİHİ BİR SONUÇ ELDE ETTİK"

"Tarihi bir sonuç elde ettik. Bir cumhurbaşkanı 17 bakana karşı seçim kazanan Ekrem Başkanı, muhteşem bir seçim sonucuna imza atan Vahap Seçer'i, Adana'da Zeydan Karalar'ı kutluyorum. Sakinliğimizi koruyarak kazandığımız Hatay Büyükşehir'i kutluyorum.

"ATATÜRK'ÜN PARTİSİNİ İKTİDAR YAPACAĞIZ"

"Kimseyi pişman etmemek üzere 228 belediye üzere çıktığımız yolda şu ana kadar kesinleşen 410 belediye başkanımız arı gibi çalışacaklar. Ekrem İmamoğlu gibi çalışacaklar. Ankara'da 25 belediyeden 16 tanesini aldık.

Birileri akıllarınca CHP'yi karıştıracak bizi birbirimize düşürecektir. Bu parti avukat bürosunda rezidansın son katında kurulmadı. Bu parti savaş meydanlarında kurulmuş partidir. Bu ikinci yüzyılın ilk yerel seçimiydi. İkinci yüzyılın ilk genel seçiminde Atatürk'ün partisini iktidar yapacağız."

Ayrıntılar geliyor...

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