Özgür Özel'den Müsavat Dervişoğlu'na ziyaret

Özgür Özel, İYİ Parti Genel başkanı Müsavat Dervişoğlu’na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. İki parti genel başkanı görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu. Dervişoğlu, ziyareti gerçekleştirdiği için Özel’e teşekkürlerini sundu.

CHP ile İYİ Partinin geçmişte birçok ortak çalışma gerçekleştirdiğini belirten Dervişoğlu, duyarlılıklarına, farklılıkların muhafaza edeceklerini belirtti.

Görüşlerinden istifade ettiklerini belirten Dervişoğlu nazik ziyaretleri için Özel’e teşekkürlerini yineledi.

Özel Dervişoğlu’nu başarılar dilediğini ifade ederek sözlerine başladı. CHP ile İYİ Parti’nin ilişkisinin İYİ Parti kurulduğundan bu yana her zaman duyarlılıkla devam ettiğini ifade etti.

CHP ve İYİ parti seçmenlerinin birbirlerine uzak olmadığını aktaran Özel, seçmenlerin sahada en yakın ilişki kurulduğu seçmenler olduğunu belirtti.

Özel, normalleşme süreci yaşandığını, İYİ parti ile normalleşme sürecinin olmasına gerek duyulmadığını buna ihtiyaç olmadığını aktardı.

Özel, Dervişoğlu’na geldiği önemli görevde başarılar dilediğini aktardı. Konuşmasına devam eden Özel, “Biraz önce başkanımızın söylediği gibi kişisel hukukumuz da hem eskilere hem de çok başarılı bir yaşanmışlık sürecine dayanmıştır. İki genel başkan olarak yollarımızın yeniden kesişmesinden dolayı onur duyuyorum.” İfadelerini kullandı.

BASINDAN GELEN SORULAR

Emniyette yaşanan Ayhan Bora Kaplan krizine yönelik gelen soruya Dervişoğlu, "Dünkü grup konuşmasında bir değerlendirmede bulundum. Bu tür şeyler siyasi partilerin genel başkanları tarafından telaffuz ediliyor ama muhalefet partile ne olup bittiğine dair sıhhat derecesi yüksek bilgiye sahip değil.

Dolayısıyla eksik bilgiyle yanlış yorum yapmamaya özen göstermem lazım. Bir de beni tanıyorsunuz önemli sorulara ayaküstü cevap vermekten azami ölçüde uzak dururum. Diğer atamayla alakalı benzer atamalar Türkiye'de ilk kez yaşanmıyor.

Dolayısıyla bu tür atamalardan olan şikayetlerimizi de sıklıkla ifade ettik ama böyle bir atama da bizim açımızdan sürpriz olma özelliği taşımıyor. Hükümeti ve onun başındaki zatı bu konularda özen göstermeye davet ediyorum" dedi.

Son günlerde Ankara Emniyetinde yaşanan Ayhan Bora Kaplan krizine yönelik gelen soruya yanıt veren Müsavat Dervişoğlu, "Eksik bilgiyle yanlış yorum yapmamaya özen göstermek lazım. Önemli sorulara ayaküstü cevap vermekten uzak dururuz. Hükümetin başındaki zatı bu konularda özen göstermeye çağırıyoruz" dedi.

“FİLLER BOĞUŞUYOR ADALET EZİLİYOR”

CHP lideri Özgür Özel, emniyete yaşanan kriz ve Muhsin Şentürk’ün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na atanması kararı sonrasında açıklamalarda bulunarak şunları söyledi "AKP ve MHP arasında yaşanan meselenin kendisi neyse; bir gerilim mi, bir pazarlık mı, bir karşılıklı restleşme mi. Bu bir fillerin boğuşması ama altta adaletin ezilmesi. Anaların ezilmesi, evlatların ezilmesiyle sonuçlanıyor.

Bugün Ayşe Ateş'in yüreğindeki yangın, Sinan Ateş'in evlatlarının, babalarını kaybettikleri sürece ilişkin tek beklentileri birtakım kapalı kapılar ardında yapılan görüşmeler. Sonra üstü kapalı atılan tweetler, üstü kapalı yapılan beyanlarla iyice kriminal bir hikayeyi iyice güçlendiriyor. Yapılan atama 37 tur Papa seçimine dönen bir yüksek yargı seçiminde iki liderin görüşmesinden sonra adayın birinin çekilip başka bir makamı talep etmedi, ve o adaya giden oyların bir nereye yönlendirileceğine ilişkin bir inanç hakimdi.

Ama bu dayatmaya ya Yargıtay’da oy kullananlar uymadılar ya da adayı çekelim ama arkadaşlar bildiğini yapsın dedi birileri. Ve Yargıtay’daki sonuç Erdoğan’ın beklediği gibi olmadı ama yaptığı atama maalesef 31 Mart’tan sonra gelişen diyalog ve normalleşme anlayışına uygun değildir.

Anayasa ihlalinin sembol ismini Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı atıyorsanız, demek ki sizin mevcut Anayasa’yı ihlalde ısrarcısınız demek. Nasıl normalleşecek bu ülke? Herkes aklını başına alsın. Huzur içinde yaşayacaksak adalete güven duymamız lazım. Bu şartlarda, mahkemeye güvenin olmadığı yerde demokrasi olmaz. Mesele fevkalade yanlıştır. Adalet Bakanı ve İçişleri Bakanının bir an önce açıklama yapması lazım”

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