Özgür Özel Erdoğan'a meydan okudu: Hadi yapsın aynısını

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Özgür Özel Erdoğan'a meydan okudu: Hadi yapsın aynısını
CHP Genel Başkanı Özel akraba atamalarına ilişkin yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan’a meydan okudu. Özel yaptığı açıklamada: Ben inisiyatif aldım tüm akraba atamalarını durdurdum. Hadi görelim Erdoğan’da aynısını yaptı” ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu’na yaptığı ziyaretin ardından basın mensuplarına Dervişoğlu ile birlikte açıklamalarda bulundu. İki lider basına kapalı şekilde yaptıkları görüşmenin ardından kameralar karşısına çıktı.

Basın mensuplarından gelen soruları yanıtlayan ikili gündemde olan konular ve Ankara Emniyetinde Ayhan Bora Kaplan operasyonu sonrasında yaşanan gelişmelere ilişkin açıklamalar yaptı.

Yerel seçimlerin ardından bazı belediyelerde akraba atamalarının olduğu skandalı ortaya çıkınca Özgür Özel olaya dahil olmuş ve tüm atamaları geri çektirdiğini açıklamıştı.

Konuya dahil olan kişilerden birisi de Cumhurbaşkanı Erdoğan olmuştu. Erdoğan dün katıldığı TOBB 80. Genel Kurulu’nda konu ile alakalı açıklamada bulunup şu ifadeleri kullanmıştı: “1 Mart'tan sonra özellikle muhalefet belediyelerinde yaşanan eş, dost, hısım, akraba atamalarının maşeri vicdanda nasıl yaralar açtığını hepimiz görüyoruz, ibretle takip ediyoruz.”

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ÖZEL MEYDAN OKUMA

Erdoğan’ın sözlerinin sorulması üzerine bu soruya yanıt veren Özel şu ifadeleri kullandı:

Ben bugüne kadar Sayın Erdoğan'ın bu konu hakkında hiç irade gösterdiğini görmedim. Siz gördüyseniz Erdoğan’ın talimatıyla atanan şu kardeş istifa ettirildi. Çoğunun altında kendi imzası var. Ben duyduğum her vakayı bizzat izliyorum, takip ediyorum. Gerekirse kendim görüşüyorum ve o atamaları geri aldırıyorum.

Son örneği Adana Yüreğir’deki atamadır. Her ne kadar liyakatlı atamalar da olsa, nettir. Geçtiğimiz günlerde bir televizyon Kırşehir Belediyesinde iki tane akraba atamasını haber yaptı. Bir ortaya çıktı ki birisi hiç akraba değil soy isim benzerliği, bir tanesi akraba, 25 yıldır belediyede 6 yıldır da o pozisyonda müdür.

Ve maaşını zaten devletten alıyor ama düzeltme haberi yapmadılar. Bu açıklamayı bile benim talebimle yapıldı ve basınla biz paylaştık. 8 örnekte bazıları liyakatlı olsa bile ben inisiyatif aldım ve geri aldırdım.

Hadi siftahı benden bereketi Erdoğan’dan o da inisayitif alsın ve o da Ak Parti’deki bütün akraba görevlendirmelerini sonlandırsın da göreyim”

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