İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu: Sinan Ateş'in kanıyla iddianame değil ihtarname hazırlamışlar

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Dervişoğlu, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildikten sonra yargı sisteminin güvenilirliğinin azaldığını belirterek, ''Mahkemelere, yargıya, adalete kim güvenebiliyor" ifadelerini kullandı.

Dervişoğlu konuşmasının devamında yargı sistemini eleştirdi. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini "tek adam rejimi" olarak ifade eden Dervişoğlu, Sinan Ateş cinayeti iddianamesinin, iddianame değil, ibraname olduğunu söyledi.

“İDDİANAME DEĞİL, İBRANAME HAZIRLAMIŞLARDI”

Dervişoğlu, "Tek adam sisteminde Sinan Ateş’in kanıyla iddianame yerine hatır senedi yazan da o senedi cirolayan da yine aynı yargıydı. iddianame değil, ibraname hazırlamışlardı. Türk milleti adına diye başlayan kararlar çok uzun zamandır muktedirlerin takdirlerine, cemaat ve tarikatların dualarına hasredilir oldu. Kolluk kuvvetini saran şimdilik isimlendirilememiş örgütler ve hukuk sistemini kuşatan Sevr misali bölüşmüş ideolojik gruplar derken, mahkemelere, yargıya, adalete artık kim güvenebiliyor ki? Kendisine yapılan haksızlığa karşı güvenle ve inançla 'Ankara’da hakimler var' diyerek kim kendi kendini teskin edebiliyor? Hangimiz karakoldan aranınca, adliyeden tebligat gelince gönül rahatlığıyla yaptığından ve yapmadığından emin olarak oralara gidebiliyor ki?" ifadelerini kullandı.

“İKTİDAR ALBÜMDE GÖRDÜĞÜ FOTOĞRAFINA DARBECİ, FETÖ’CÜ DİYOR”

Bugün, hiçbir yargının haksızlığı gideremediğini, bugün, hiçbir mahkeme salonunun gerçek suçluları cezalandıramadığını vurgulayan Dervişoğlu, “Artık iş öyle bir yere vardı ki bu kara düzenden kendileri bile şikayet ediyorlar. İktidar adeta kendini yemeye çalışan bir yılan misali kuyruğuyla savaşıyor. Albümde gördüğü fotoğrafına darbeci, FETÖ’cü diyor. Vesayet vesvesine sığınarak millete operasyon çekiyor. Türk milleti adına diye başlayan kararlar çok uzun zamandır muktedirlerin takdirlerine, cemaat ve tarikatların dualarına hasredilir oldu. Mahkemelere, yargıya, adalete artık kim güvenebiliyor ki? Kendisine yapılan haksızlığa karşı, güvenle ve inançla, 'Ankara’da Hakimler var diyerek' kim kendini teskin edebiliyor?" dedi.

“EĞER DEĞİŞECEK BİR ŞEY VARSA O DA CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİDİR”

Dervişoğlu, Erdoğan’ın anayasa değişikliği ile ilgili sözlerine atıfta bulunarak, "Eğer değişecek bir şey varsa, o da bu hilkat garibesi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemidir. Gelin, kuvvetler ayrılığı tam olarak sağlandığı, demokratik devlet olma şartlarının taşındığı, sosyal devletin vatandaşına gerçekten göz kulak olduğu, insan hak ve hürriyetlerine dayanan bir devleti ortaya çıkartmak için el ele verelim. Kimseye kapattığımız bir kapı yoktur. Bizim sevdamız Türkiye, kaygımız Türk milletinin geleceğidir'' ifadelerini kullandı.

“EMEKLİYE SAÇMA SAPAN VAATLER VERMEK YERİNE EMEKLİ MAAŞINI 21 SENE ÖNCEKİ HALİNE GETİRİN”

"Toplumun her kesimi gibi emekliler iktidarın zulüm sopasından payına düşeni fazlasıyla alıyor" diyen Dervişoğlu, iktidarın "Emekli Kart" ve emeklilere yaz alarında 1 ay KYK yurtlarında konaklama imkanı sunan planını sert bir dille eleştirdi. Dervişoğlu, "Yaz tatillerinde, 1 aylığına emeklilerimize açacaklarını söyledikleri yurtlardan Antalya’da 7, Aydın’da 8 ve Muğla’da 4 tane var. Yaklaşık 3 bin 800 kişilik de kapasitesi var. 16 Milyon emekli olduğuna göre, bin 403 emekliden 1 tanesi o yurtlarda 1 gün kalabilir. Belki bu talih kuşu yüzüne gülebilir. Emekli vatandaşlarımızın dertlerini bir nebze olsun çözecekseniz saçma sapan vaatler yerine en düşük emekli maaşını 21 sene önceki haline getirin ve asgari ücretin üstüne çıkarın. Tüm milletini yoksullukta eşitleyen iktidarın, diplomalı yoksullarımızla, bastonlu yoksullarımızı bir araya getirdiği nokta KYK yurtları” sözlerini sarf etti.

“MARKET KUYRUKLARI SOVYETLER BİRLİĞİ, SOKAKLAR ORTADOĞU, YOLLAR LATİN AMERİKA”

İktidarın sürekli Türkiye Yüzyılı söyleminde bulunduğunu belirten Dervişoğlu,"Sanılmasın ki sadece organize suç, Mafya-Devlet ilişkisi var. Dillerine pelesenk ettikleri 'Türkiye Yüzyılı'nda; market kuyrukları Sovyetler Birliği, sokaklar Ortadoğu, yollar Latin Amerika. İşte Tayyip Erdoğan Türkiye’si, gazetelerde koskoca bir üçüncü sayfa haberi” ifadelerini kullandı.