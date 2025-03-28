Özgür Özel'den RTÜK kararına tepki: Kabul edilemez!

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) muhalif kanallara ceza yağdırdı. Sadece para cezası çıkmadı, ekran karartma cezası da geldi.

RTÜK tarafından Sözcü TV'ye 10 gün yayın durdurma, Halk TV ve Tele 1’e, 5’er program durdurma cezası verildi.

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Bu kararın ardından RTÜK'e bir çok kişiden tepki geldi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel de X hesabından karara tepki gösterdi. Özel, X'ten yayınladığı mesajında;

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"İktidarın medya sopası olan RTÜK’ün; Sözcü TV, Halk TV, Tele1 ve Now TV’ye yönelik hukuksuz cezaları kabul edilemez.

Ülkemizin geleceği için dayanışmayı büyüteceğiz. Nerede bir haksızlık, hukuksuzluk varsa hep birlikte karşı durmaya devam edeceğiz" dedi.

İktidarın medya sopası olan RTÜK’ün; Sözcü TV, Halk TV, Tele1 ve Now TV’ye yönelik hukuksuz cezaları kabul edilemez.



Ülkemizin geleceği için dayanışmayı büyüteceğiz. Nerede bir haksızlık, hukuksuzluk varsa hep birlikte karşı durmaya devam edeceğiz. pic.twitter.com/aTtgH0mhoe — Özgür Özel (@eczozgurozel) March 28, 2025

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