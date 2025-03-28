Özgür Özel'den RTÜK kararına tepki: Kabul edilemez!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Özgür Özel'den RTÜK kararına tepki: Kabul edilemez!

RTÜK'ün Sözcü TV, Halk TV, Tele 1 ve Now TV'ye verdiği ceza bir çok kişiden tepki çekti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de X hesabından tepki gösterdi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) muhalif kanallara ceza yağdırdı. Sadece para cezası çıkmadı, ekran karartma cezası da geldi.

RTÜK tarafından Sözcü TV'ye 10 gün yayın durdurma, Halk TV ve Tele 1’e, 5’er program durdurma cezası verildi.

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Bu kararın ardından RTÜK'e bir çok kişiden tepki geldi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel de X hesabından karara tepki gösterdi. Özel, X'ten yayınladığı mesajında;

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"İktidarın medya sopası olan RTÜK’ün; Sözcü TV, Halk TV, Tele1 ve Now TV’ye yönelik hukuksuz cezaları kabul edilemez.

Ülkemizin geleceği için dayanışmayı büyüteceğiz. Nerede bir haksızlık, hukuksuzluk varsa hep birlikte karşı durmaya devam edeceğiz" dedi.

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