Özgür Özel'den TRT'ye tepki. 'Cenazeme istemiyorum'

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. TRT'yi eleştiren Özel, "TRT'yi cenazeme istemiyorum, dirimde olmayanın ölümde de gözü olmasın" açıklamalarında bulundu.

Özel'in sözlerinden bazı detaylar şöyle:

MEMLEKET PARTİSİ'NDEN AYRILAN 3 İSİME ROZET TAKTI

"Memleket Partisi’ne gönül ve oy verenler bundan sonra siyaset yapacak olanların hiçbirisiyle CHP’nin bir derdi sıkıntısı olamaz. Parti içinde yaşanan bir takım süreçler bizi ayrı düşürmüş olabilir. Ama burası onların da emek verdiği, bundan sonra her birisine kapısı açık olduğu, 81 ilde çorbası kaynatılan bacısı tüttürülen yani birbirleri bu baba evinde uzakta kaldıysa, ha dönerse diye bir sıcak çorba ve sıcacık bir yuva olarak orada tuttuğumuz baba evimizdir.

TRT'Yİ ELEŞTİRDİ

TRT Anayasal bir kurum. TRT Kanunu, Anayasa’ya dayanarak çıkarılmış. Anayasa diyor ki ‘TRT özerktir ve tarafsızdır.’ O tarafsız TRT, Murat Kurum 29 dakika Ekrem İmamoğlu 0, Hamza Dağ 26 dakika Cemil Tugay’a 0, Turgut Altınok’a 17 dakika Mansur Yavaş 0. Yapmış oldukları yayında tarafsız davranacaklarını bu Meclis talimat vermiş. İşte AKP’nin bir kamu televizyonunu kendi yayın organı haline getirdiğinin göstergesi. 1 Ocak’tan bu yana Recep Tayyip Erdoğan 2 bin 952 dakika bana 43 dakika. Genel Merkez yanarsa haber yapacaklar herhalde. Beni de ölürsem cenaze törenimi verecekler herhalde. Bir gün ölürsem TRT’yi cenazeme istemiyorum. Ben TRT dediğim anda TRT yayından çıkmış.

‘MADENCİNİN FITRATINDA ÖLÜM VAR DEMEK, İNSANLARII KANDIRMAK DEMEKTİR’

Madencinin fıtratında ölüm var demek, insanımızı kandırmak demektir. Fransız madencinin fıtratında olmayan, bizim madencimizin fıtratında olamaz. Alman’ın, İngiliz’in fıtratında olmayın bizim madencimizin fıtratında görmek vatandaşı kandırmaktır. İşçinin hayatını yok saymaktır."

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