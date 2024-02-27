Ekonomide gözler büyüme ve enflasyon verilerine odaklandı

Ekonomide gözler büyüme, ihracat ve enflasyon verilerine çevrildi. 2023 büyüme verileri perşembe açıklanacak
Türkiye İstatistik Kurumu şubat ayı ekonomik güven endeksini yarın açıklayacak. Endeks ocakta aylık bazda yüzde 3,1 artışla 99,4 değerini almıştı.
TÜİK, perşembe günü de geçen yılın son çeyreğiyle ilgili gayrisafi yurt içi hasıla verilerini açıklayacak.
Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 5,9 oranında büyüme kaydetmişti.
Anadolu Ajansı Finans bölümünün organize ettiği ankete katılan ekonomistler, GSYH'nin geçen yılın 4'üncü çeyreğinde yüzde 3,97 arttığını tahmin etti.
DIŞ TİCARET VE ENFLASYON İÇİN GERİ SAYIM
Ticaret Bakanı Ömer Bolat Dış Ticaret verilerini Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin Adıyaman'daki toplantısında açıklayacak. İhracat rakamları açıklanacak, dış ticaret açığının kaç milyar dolara ulaştığı ortaya çıkacak. Mart'ın ilk haftasında ise enflasyon verileri gündeme gelecek. TÜİK, 4 Mart Pazartesi günü şubat ayına ait enflasyon rakamlarını açıklayacak.