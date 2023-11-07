Özgür Özel’e önerilerim var

Türkiye’nin asırlık çınarı CHP’nin 1960 sonrası iktidar olma tarihi yeni Genel Başkan Özgür Özel için ışık tutucu olacaktır.

*8. İnönü Hükûmeti CHP- AP- Bağımsızlar koalisyonu

*20 Kasım 1961- 25 Haziran 1962

*Süre: 217 gün

*9. İnönü Hükûmeti CHP- CKMP- YTP- Bağımsızlar koalisyonu

*25 Haziran 1962 - 25 Aralık 1963

*Süre: 1 yıl 183 gün

*10. İnönü Hükûmeti CHP- Bağımsızlar koalisyonu

*25 Aralık 1963 - 20 Şubat 1965

*Süre: 1 yıl 57 gün

*Bülent Ecevit Hükûmeti CHP- MSP koalisyonu

*26 Ocak 1974 - 17 Kasım 1974

*Süre: 295 gün

*Bülent Ecevit Hükûmeti CHP- Güvenoyu alamadı.

*21 Haziran 1977 - 21 Temmuz 1977

*Süre: 30 gün

*Bülent Ecevit Hükûmeti CHP, CGP, DP- Bağımsızlar koalisyonu

*5 Ocak 1978 - 12 Kasım 1979

*Süre: 1 yıl 311 gün

CHP’nin bu tablolara göre Türk siyasi hayatında “Koalisyon İktidarı” kurarak verdiği hizmet süresi sadece 6 yıl…

CHP için sayılmaz ama DSP Genel Başkanı olan merhum Ecevit’in son hükûmetini de yazayım:

*Bülent Ecevit Hükûmeti DSP- MHP-ANAP koalisyonu

*28 Mayıs 1999 - 18 Kasım 2002

*Süre: 3 yıl 174 gün

Türk siyasi hayatındaki 1961- 1979 döneminde;

-CHP sadece 30 gün tek başına hükûmet oldu ve güvenoyu alamadı.

52 yılın 46 yılında ise sağ iktidarlar geldi, sağ iktidarlar gitti ve Türkiye’yi onlar yönetti.

Sonuç mu?

Zengin daha zengin, fakir daha fakir oldu.

Sosyal yardımla yaşayan vatandaş sayısı 15 milyona çıktı. Cumhuriyet tarihinin rekorunu 21 yılda AKP iktidarı kırdı.

Gelelim “Değişim” konusuna.

CHP’de yeni Genel Başkan Özgür Özel’in yeni bir kadro ile önünde bulunan yol haritasındaki sorunlara.

Birincisi; Enflasyon ve hayat pahalılığı ile asgari ücret, memur, işçi ve emeklilere verilecek zamlar konusudur.

İkincisi: 31 Mart 2024’te yapılacak Yerel Seçimdir.

İYİ Parti lideri Meral Akşener’in 81 ilde aday çıkartma kararı CHP’nin Millet İttifakı ile kazandığı 11 büyükşehir başkanının yeniden seçilmesini büyük riskte sokmaktadır.

Özgür Özel ve kadrosunun seçilmesi elbette CHP seçmenlerinde büyük heyecan yarattı.

Meral Akşener ve İYİ Partililere önerim Hz. Mevlana’nın Divan-ı Kebir’deki şu dizelerini anımsamalarıdır.

-“Dünle beraber gitti, cancağızım,

Ne kadar söz varsa düne ait.

Şimdi yeni şeyler söylemek lazım…”

CHP ve İYİ Parti ittifak değil ama, “Ortak Aday” formülü ile belediye başkanlıkları konusunda yerelde iş birliği yaparlarsa bilinsin ki;

-CHP de kazanır, İYİ Parti de kazanır.

Özel-Akşener zirvesinin belki yarın belki yarından da yakın yapılmasını ve mutlaka uzlaşılması gerektiğini vurguluyorum.

Yerel seçimin kazanılması 2028 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimi için de büyük moral demektir.

Üçüncüsü; 1,2 milyon üyesi olan CHP’de yeni üye kayıt seferberliği başlatılmasıdır. Özellikle çok zayıf olan gençlik kolları çok güçlü yönetime kavuşmalı ve genç üye kaydında çok aktif çalışmalıdır.

Dördüncüsü; Özgür Özel “CHP’de değişim ve 2. Yüzyıl manifestosu” hazırlamalı ve iktidar yürüyüşünün temel taşlarını ortaya koymalıdır.

Beşincisi; 1960 sonrası tek başına iktidar olamayan CHP’yi 2028 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçiminde tek başına iktidara taşımaktır.

Altıncısı; Kulislere yansıyan, “Ekrem İmamoğlu 2028’de Cumhurbaşkanı adayı” sözlerine Özel açıklık getirmeli.

Defalarca erken açıklayın diye yazmama rağmen Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adaylığının geç açıklanmasının yarattığı siyasi kriz dikkate alınmalıdır.

Eğer Özel ve İmamoğlu mutabakatı varsa önerim hemen açıklanmalı ki yerel seçime de 2028 iktidar yürüyüşüne katkı sağlasın…