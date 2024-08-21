Özgür Özel’in röntgen filmi ortaya çıktı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu iddiaların FETÖ’cü hesaplar tarafından yayılan bir yalan olduğunu ve kasıtlı olarak büyütüldüğünü belirtti. Özel, ayağının aslında silahla vurulduğu iddialarını yalanladı ve ev kazası geçirdiğini söyledi.

Özel, TBMM Genel Kurulu’na kırılan ayağına takılan atel ile katıldığını hatırlatarak, sosyal medyada başlatılan kampanyanın akıl ve ahlak dışı olduğunu ifade etti. Özel, “Bu iddialar gerçekle ilgisi olmayan, sadece bize ve partimize zarar vermeyi amaçlayan bir kampanyanın parçasıdır” dedi.

Gazeteci Saygı Öztürk, Özel’in röntgen filmlerini Ortopedist Prof. Dr. Tarık Yazar’a inceletti. Yazar, parmak kemiklerindeki kırıkları doğruladı ve bu tür kırıkların iyileşme sürecinin genellikle hızlı olduğunu belirtti. Prof. Dr. Yazar, “Özgür Bey’in kullandığı ayak desteği doğru bir seçim. Üç aya kalmaz tam iyileşme gerçekleşir” dedi.