Özgür Özel'in sağlık durumuyla ilgili önemli gelişme. Ameliyata girmişti

CHP tarafından verilen bilgiye göre, Genel Başkan Özgür Özel planlandığı gibi 5 Nisan’da ses telleri ameliyatı geçirmiş, ardından dün ve bugün gözlerinde mercek ameliyatı olduğu bildirildi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Başarılı geçen ameliyatların ardından Özel’in sağlık durumunun iyi olduğu belirtilerek hastaneden çıkarıldığına dair şu açıklama yapıldı:

“Özgür Özel, planlanan ses telleri operasyonunu 5 Nisan’da geçirdi ve 7 ile 8 Nisan tarihlerinde göz mercek ameliyatları yapıldı. Ameliyatlar başarıyla tamamlandı ve Özel’in sağlık durumu iyi, hastaneden taburcu edildi.”