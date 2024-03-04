Özgür Özel'in 'Türkiye İttifakı' çıkışına İYİ Parti'den yanıt. 'Böyle bir ittifak mı var? Doğrusu ben duymadım'

İYİ Parti Sözcüsü ve Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, Ahlat Belediyesi önünde önemli açıklamalarda bulundu.

“BÖYLE BİR İTTİFAK MI VAR? DOĞRUSU BEN DUYMADIM”

Zorlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Türkiye İttifakı" söylemine, "Böyle bir ittifak mı var? Doğrusu ben duymadım ama bizim ittifakımız milletimizle. Biz, kent uzlaşısı gibi kavramları bilmeyiz. Her kare toprağımızda milletimizle bütünleşerek seçimlerin en iyi çıkış yapan partisi olacağız. Biz ne demlenenlerden ne de demleyenlerden olma düşüncesine sahibiz" ifadelerini kullandı.

“AHLAT’TA DEVLET İMKANLARI HOYRATÇA VE HUKUKSUZCA KULLANILIYOR”

Ahlat’ta devlet - hükümet ayrımını hiçe sayan bir hukuksuzlukla karşı karşıya olduklarını belirten Zorlu, “Burası, devlet imkanlarının nasıl hoyratça ve hukuksuzca kullanıldığının somut örneğidir” ifadelerini kullandı.

“EMEKLİNİN EMEKÇİNİN GELİR DÜZEYİNİN NE OLMASI GEREKTİĞİNİ HAYKIRIYORUZ”

Türkiye’nin ağır bir ekonomik krizden geçtiğini belirten Zorlu, Özellikle son süreçte iktisadi anlamda veri akışları gerçekleştiğini, kendilerinin de bunları takip ettiklerini, Meclis’te önergeler vererek, bu rakamlara yönelik olarak emeklinin-emekçinin gelir düzeyinin ne olması gerektiğini haykırdıklarını söyledi.

Emekli ikramiyelerinin 10 Bin TL olması gerektiğini aktaran Zorlu, “Emeklinin, emekçinin sonuna kadar arkasındayız. İYİ Parti olarak bir kez daha çağrıda bulunuyoruz; bayram ikramiyesi 10 bin yani en düşük emekli maaşı düzeyine getirilmelidir” ifadelerini kullandı.