Flaş.. Flaş.. Özgür Özel’le görüşme sonrası Lütfü Savaş’tan ilk açıklama

Kaynak: Haber Merkezi
Flaş.. Flaş.. Özgür Özel’le görüşme sonrası Lütfü Savaş’tan ilk açıklama
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’le görüşen Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Lütfü savaş, görüşme sonrasında ilk açıklamayı yaptı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi’ne belediye başkan adayı olarak gösterilen ve vatandaşlardan büyük bir tepki alan Lütfü Savaş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’le bir araya geldi. CHP Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen görüşmede, Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Genel Sekreter Selin Sayek Böke ve Hatay İl Başkanı Hakan Tiryaki de yer aldı. Yaklaşık 1 saat süren görüşmenin sonunda Savaş, genel merkezden ayrıldı.

Hatay halkıyla birlikte olmaya devam edeceklerini söyleyen Savaş, “Yarın çok daha büyük bir mitingle açıklamalarımız olacak” dedi.

Savaş, yarın düzenlenecek bir mitingle açıklamalarda bulunacaklarını iletti ve “Yarın Hatay halkıyla ne yapacağımızı paylaşacağız” ifadesini kaydetti.

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ADAYLIKTAN ÇEKİLMEK İSTEMEDİ

Toplantıda, Lütfü Savaş’ın adaylıktan çekilmek istemediğini Özgür Özel’e ilettiği aktarıldı. Lütfü Savaş, yaptığı ilk açıklamada, yarın bir miting düzenleyeceğini iletti ve Hatay halkıyla bir arada olmaya devam edeceğini ifade etti. CHP’li kurmayların edindiği bilgilere göre ise, Lütfü Savaş'ın adaylıktan çekilmesine artık kesin gözüyle bakılıyor.

Özgür Özel, NOW TV canlı yayınında, Savaş’la konuşup bir alternatif belirleyeceklerini iletmiş ve “Hatay’ın sesini duymazsak biraz sıkıntıya girdiğimiz gösteriyor” sözlerini kullanmıştı.

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