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Göztepe aşkı Samsunspor galibiyetini getirdi

Samsunspor'u 1-0 mağlup eden Göztepe'nin teknik sorumlusu Şakir Özkayımoğlu, "Futbolcularımız Göztepe aşkı, sevdası ve ruhuyla oynuyor" diye konuştu.

Haber Giriş: 8 Nisan 2023 Cumartesi - 09:07
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Özkayımoğlu: Hak ettiğimiz başarıyı elde edeceğiz

Göztepe aşkı Samsunspor galibiyetini getirdi
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Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Ege temsilcisinin sorumlusu Özkayımoğlu, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, çok önemli bir galibiyet aldıklarını, çok yürekli oyunculardan kurulu bir takım olduklarını açıkladı.
Göreve geldiğinden bu yana takıma Göztepelilik ruhunu aşılamak için çok çaba sarf ettiğini kaydeden Özkayımoğlu, şöyle konuştu: Çocuklar bunun karşılığını verdiler. Gerçekten çok önemli, hepsinin alınlarından öpüyorum. Futbolcularımız Göztepe aşkı, sevdası ve ruhuyla oynuyor.

Sahanın her yerinde baskıya giden, sahanın her yerinde temposu düşmeyen 90 dakika vazgeçmeyen taraftarımız gibi bir takımımız var. Asla bizden vazgeçmeyen bir taraftar kitlesi, asla sahada vazgeçmeyen bir futbolcu topluluğu var. Hepsiyle gurur duyuyorum.
Özkayımoğlu, rakiplerinin yenilmezlik serisini sonlandırmalarının kendileri için gurur verici olduğunu vurgulayarak, "Hak ettiğimiz başarıyı elde edeceğiz" dedi.

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