Özlem Ada Şahin’den üçüncü çocuk açıklaması

Şarkıcı Berkay Şahin’in eşi Özlem Ada Şahin, önceki gün kızları Arya ve Zeynep Mira’yla Akmerkez’de objektiflere takıldı.

Bayramın 2’nci gününde Kıbrıs’taki Nuh’un Gemisi Hotel’de sahne alan Berkay Şahin’e “Üçüncü kez baba olup, erkek çocuk sahibi olmayı düşünüyor musunuz?" sorusu yöneltilince “Bunu bana değil, Özlem hanıma sorun? Ben dünden razıyım” yanıtını vermişti.

Özlem Ada Şahin, bu sözlerin hatırlatılması üzerine “Bu soruyu şimdi telefondan bana attılar. Zirvede bıraktım” dedi.

“Erkek çocuk istemiyor musunuz?" sorusuna “Nereden biliyorsunuz belki yine kız olacak. Berkay tabii ki ister ama şu an için düşünmüyorum. İki çocuğumu en iyi şekilde büyültmek istiyorum. Annelik zor bir şey. Yedi yirmi dört onlarlayım. İkisini en iyi şekilde büyültmeye çalışıyorum. Hiçbir anlarını kaçırmamak için onlarlayım. 3’cü çocuk demek bazı anları kaçırmak demek, onlar için. İlerleyen zaman için hayırlısı, şu an düşünmüyorum” diye cevapladı.

