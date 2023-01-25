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Özlem Türeci ve Uğur Şahin'in sahibi olduğu Biontech Almanya'dan ayrılıyor

Özlem Türeci ve Uğur Şahin'in sahibi olduğu Biontech, kanser araştırmaları çalışmalarının büyük bir bölümünü İngiltere'ye taşıyacak.

Haber Giriş: 25 Ocak 2023 Çarşamba - 17:36
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Özlem Türeci ve Uğur Şahin'in sahibi olduğu Biontech Almanya'dan ayrılıyor

Özlem Türeci ve Uğur Şahin'in sahibi olduğu Biontech Almanya'dan ayrılıyor
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BioNTech firması, yapılan anlaşmalar ile kanser araştırmaları biriminin büyük bir kısmını İngiltere'ye taşıma kararı aldı. Covid-19'a karşı mRNA teknolojisi ile aşı geliştiren BioNTech, aşı ile yapmış oldukları ilerlemeleri geliştirerek, sıtma ve kanser için aşı üretimi üzerine çalışacak.

Duvar'ın The Bild gazetesinden aktardığına göre Özlem Türeci ve Uğur Şahin, ilaç geliştirme sürecinin hızlı olduğu İngiltere'de yetkililerin ve şirketlerin beraber çalıştığını söyledi. The Bild, Almanya'da 'bürokratik engellerin' şirketleri etkilediğini ve ilaç şirketi Bayer'in 'Avrupa'nın yenilik dostu olmaması' nedeniyle Çin ve ABD'de işlerini devam ettireceğini ayrıca kimya şirketi BASF'ın da Çin'in güneyinde 'ucuz enerji' nedeniyle yeni bir fabrika açacağını ve Almanya'daki 30 bin işçinin işten çıkarılacağını paylaştı.

BİRÇOK BİLİM İNSANI ÇALIŞACAK

Geçtiğimiz hafta Biontech, İngiltere'de kanser tedavisi için bir araştırma ve geliştirme merkezi kurulması için İngiltere Sağlık Bakanlığı ile anlaşıldığını duyurdu. Açıklamada, 2030 yılına kadar mRNA kanser immünoterapileri ile 10 bin kadar kanser hastasının klinik deneylerde tedavi edilmesinin amaçlandığı kaydedilmişti.  2023'ün ikinci yarısında ilk kanser hastasının klinik deneylere dahil edilmesinin planlandığının ifade edildiği açıklamada, BioNTech'in, ülkenin Cambridge şehrinde 70'ten fazla bilim insanının istihdam edileceği bir AR-GE merkezi açacağı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BioNTech Üst Yöneticisi (CEO) ve Kurucu Ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, İngiltere ile varılan anlaşmanın Covid-19 pandemisinden alınan derslerin bir sonucu olduğunu belirterek, “İş birliği, dünya çapında toplu olarak yüz milyonlarca insanı etkileyen çeşitli kanser türleri ve bulaşıcı hastalıkların tedavisine odaklanacak” ifadesini kullandı. BioNTech, 23 Aralık 2022’de yaptığı açıklamada, Covid-19 aşısını üretmek için kullanılan mRNA teknolojisiyle sıtma aşısının klinik deneylerine başlandığını bildirmişti.

ARAŞTIRMALAR İÇİN YAPAY ZEKA DA KULLANILACAK

Öte yandan, söz konusu anlaşmasının duyurulmasının ardından BioNTech, İngiltere merkezli InstaDeep, BioNTech'in şirkette halihazırda sahibi olmadığı geri kalan hisse paylarını satın alma teklifini kabul etti. 62 milyon euro'luk satın almanın, gerekli izinlerin alınmasının ardından 2023'ün ilk yarısında tamamlanması bekleniyor. Satın almayla BioNTech, ilaç ve mRNA teknolojili yeni nesil aşıların araştırılmasını ve geliştirmesini yapay zeka teknolojisini kullanarak desteklemeyi hedefliyor.

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KENDİLERİDE ÜRETTİKLERI AŞIYI OLMADI LAR ? ALMAN KANUNLARINA GÖRE YASAKMIŞ? AÇIKLAMA YAPMISTI?
25.01.2023 17:50
AŞININ İÇINDE KI ÖZEL MADDE AÇIKLANMADI  
 
ALMANYA DAR GELMİŞ
25.01.2023 17:43
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