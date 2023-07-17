Özlem Yıldız oğluna yapılan yoruma tepki gösterdi

Sunucu Özlem Yıldız, Sinan Serter ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Demir için sosyal medya hesabına yapılan yoruma tepki gösterdi.

Özlem Yıldız oğluna yapılan yoruma tepki gösterdi

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Özlem Yıldız, 2005'de iş insanı Sinan Serter ile evlenmiş, 2007'de oğlu Demir'i dünyaya getirmişti.

2013'te Sinan Serter ile yollarını ayıran Yıldız, şimdilerde Bodrum'da tatil yapıyor.

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Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Özlem Yıldız, oğlu Demir ile fotoğrafını paylaştı.

"ALLAH KALP ÇİRKİNLİĞİ VERMESİN"

Bir takipçisinin oğlu için "Çirkin" şeklindeki yorumuna tepki gösteren Yıldız, şu ifadeleri kullandı:

"Görüyorum ki annesiniz. Öncelikle bir kadın, bir anne olarak başkasının evladına çirkin demek nasıl bir üsluptur? Allah kimseye kalp çirkinliği vermesin."

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