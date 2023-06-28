Özlem Yıldız’ı şoke eden olay. Telefonları susmak bilmedi

Editör: Bengü Zorlu

İstanbul Esenyurt'ta bir kadın cesedinin bulunması ve kendisiyle aynı isim olması nedeniyle öldüğü sanılan Özlem Yıldız’dan açıklama gecikmedi.

İsim benzerliği yüzünden telefonunun susmadığını söyleyen Özlem Yıldız, “Bugün story atmayınca işler karışmış, bir kadın cesedi bulunmuş, adı da Özlem Yıldız’mış. İsim benzerliği arkadaşlar. Ben de bugün story atmayınca telefonum susmuyor. Merak etmeyin ben iyiyim” açıklamasını yaptı.

İstanbul Esenyurt'ta oturan ve ailesi tarafından kayıp ilanı verilen Özlem Yıldız'ın cesedi Büyükada'da ormanlık alanda bulunmuştu.