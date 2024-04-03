Özü başına kaldı netekim

Eminim ki ben dâhil birçok kişi için 2024 yerel seçimlerine damga vuran söz İYİ Parti Genel Başkan’ı Meral Akşener’in seçimlere “özü başımıza gireceğiz” sözü olmuştu…

6 Aralık 2023 tarihinde çok konuşulan bu söz üzerine Sonsöz Gazetesi’nde özü başını taşa vurunca başlıklı uyarı mahiyetinde bir makale yazmıştım.

Bu makalede: “Son günlerde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener durmadan seçimlere “özü başımıza, hür ve müstakil” gireceğiz deyip duruyor ya, bu saatten sonra bize de artık “özü başını taşa vurunca ağlamasın” demek düşüyor.” demiştim.

Daha sonra ise 15 Aralık 2023 tarihinde gene Sonsöz Gazetesi’nde gene uyarı mahiyetinde bir başka makale daha yazmıştım.

Bu makale de ise:

“Meral Hanım’ın siyasi gerçeklerden uzak “seçimlere özü başımıza, hür ve müstakil olarak gireceğiz” siyaseti sonuçta duvara tosladı…

Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere birçok parti örgütü adeta kazan kaldırmış bulunuyor, dahası bu kazan kaldırma dalgası çok büyük bir hızla yayılıyor ve en nihayetinde de bir cenaze kaldırma işine dönüşecekmiş gibi görünüyor.

Eh böyle giderse demedi demeyin en geç yerel seçimler sonrası İYİ Partinin helvasını kavurur…” diye bir iddiada bulunmuştum.

Seçimler yapıldı takke düştü kel göründü, İYİ Parti ve Meral Akşener kazanmayacağını bile bile kaybettirmeye yönelik bir oyun oynadı ve lakin Ne Ekrem İmamoğlu’na ve ne de Mansur Başkan’a kaybettiremedi, en nihayetinde korkunç bir hezimete uğrayarak kendi kaybetti.

Özellikle Meral Akşener’in bu süreçte muhalefete muhalefet etmeye odaklanması ve kullandığı dil muazzam bir tepki topladı.

Özellikle İstanbul’da Ekrem İmamoğlu’nun karşısına çıkarılan Buğra Kavuncu’nun

(54.619 oy) %0,63 ve Ankara’da Mansur Yavaş’ın karşısına çıkarılan Cengiz Topel Yıldırım’ın (30.041 oy) %0,91 seviyesinde bir oy alabilmiş olması seçmenin Meral Akşener’in kazanma ama kaybettir stratejisine verdiği muazzam bir derstir.

Açıkça söylemek gerekirse bu seçimin net kaybedeni Meral Akşener ve İYİ Partidir!

Kişiler önemli değil ve lakin kurumlar önemlidir on binlerce insanın emeği ile kurulan ve özellikle de Milliyetçi kesimde ciddi bir umut dalgası uyandıran İYİ Parti öncelikle Meral Akşener’den ve onun saçma sapan tutarsız stratejilerinden kurtulmalıdır.

Sonrasında ise partinin yeni bir Genel Başkan ve yönetim önderliğinde çağdaş Türk Milliyetçiliğini temsil edecek politikalar geliştirip uygulaması gerekmektedir.

Bu noktada bir uyarım daha olacak: Türkiye’nin Milliyetçi Hareket Partisi’nin kötü bir kopyasına ihtiyacı yoktur!

Türk siyasetinde asıl büyük ihtiyaç Atatürk tarafından geliştirilen ve uygulanan Türk Milliyetçiliğini çağın şartlarına göre yorumlayacak bir siyasi harekettir.

Bir uyarıda daha bulunayım ki günah benden gitsin: Bu yorum elbette öyle Yavuz Ağıralioğlu gibi milliyetçi ideolojiden bihaber kadrolar eliyle yapılamaz