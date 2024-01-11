Fuhuş adası skandalında Türk kadının kimliği belli oldu. Kim bu eski Türkiye güzeli?

Jeffrey Epstein, 14-18 yaş arası çocuklara yönelik istismar ve fuhuş ağı oluşturma suçlamalarıyla yargılanırken dava sürecinde gözaltında tutulduğu hapishanede ölü bulundu.

Epstein’in dava dosyaları, son günlerde bütün dünya çapında geniş çapta ilgi çekiyor. Dosyalarda, prenslerden sanatçılara, siyasetçilerden MOSSAD’a kadar birçok kişi ve kurum hakkında şok edici iddialar yer alıyor.

TÜRK KADININ KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Dava dosyasında yer alan isimler arasında bir de Türk’ün yer aldığı belgelere yansıdı: Banu Küçükköylü. Küçükköylü hakkında çok az bilgi bulunurken, bu durum kadının gizemini korumasını sağlıyor.

İngiliz gazetesi The Sun gazetesinin, 15 Ağustos 2021 tarihli bir haberinde haberinde 1972 doğumlu Refia Banu Küçükköylü’den bahsettiği ortaya çıktı.

Haberde, Küçükköylü’nün ‘‘Epstein’ın gizemli ortağı 'Banu' yatırım çalışanı Refia Banu Küçükköylü’’ olarak anıldığı belirtildi.

Aynı haberde, Küçükköylü’nün o yıllarda Los Angeles’tan ayrılarak Türkiye’ye geldiğinin tahmin edildiği yer aldı.

Öte yandan, Refia Banu Küçükköylü’nün 1993 yılında Türkiye güzellik yarışmasına katıldığı iddia edildi. Ancak, bu kişinin yarışmaya katılan kişiyle aynı kişi olup olmadığı konusu belirsizliğini koruyor.

Eğer her ikisi de aynı kişi ise, eski Türkiye Üçüncü Güzeli, manken ve sinema oyuncusu olan R. Banu Küçükköylü’nün “Gereği Düşünüldü” filminde rol aldığı biliniyor.

Aynı zamanda, Prens Andrew ile ilgili bir haberde 49 yaşında olduğu ve Yatırım Asistanı olduğu da belirtilenler arasında yer aldı.