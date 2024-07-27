P harfiyle başlayan ülke sordular verilen cevap: Pendik

Sosyal medyada hızla yayılan bir sokak röportajı videosu, izleyenleri hem güldürdü hem de düşündürdü. Videoda, bir gence “P harfiyle başlayan üç ülke sayarsanız, 100 TL kazanacaksınız” denilince, genç tereddüt etmeden “Bursa, Pendik, Paris…” cevabını verdi. Gencin verdiği bu cevaplar, kısa sürede sosyal medyada viral oldu. İzleyenler, bu cevaplar karşısında hem şaşırdı hem de gülmekten kendini alamadı. Videonun paylaşılmasıyla birlikte, sosyal medya kullanıcıları arasında bu ilginç ve eğlenceli cevaplar üzerine birçok mizahi yorum yapıldı.