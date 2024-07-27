P harfiyle başlayan ülke sordular verilen cevap: Pendik

Kaynak: Haber Merkezi
P harfiyle başlayan ülke sordular verilen cevap: Pendik

Bir sokak röportajında gence “P harfiyle üç ülke sayarsanız, 100 TL kazanacaksınız” denildi. Gencin verdiği cevaplar, “Bursa, Pendik, Paris…” sosyal medyada gündem oldu ve kullanıcılar arasında mizahi yorumlarla paylaşıldı.

Sosyal medyada hızla yayılan bir sokak röportajı videosu, izleyenleri hem güldürdü hem de düşündürdü. Videoda, bir gence “P harfiyle başlayan üç ülke sayarsanız, 100 TL kazanacaksınız” denilince, genç tereddüt etmeden “Bursa, Pendik, Paris…” cevabını verdi. Gencin verdiği bu cevaplar, kısa sürede sosyal medyada viral oldu. İzleyenler, bu cevaplar karşısında hem şaşırdı hem de gülmekten kendini alamadı. Videonun paylaşılmasıyla birlikte, sosyal medya kullanıcıları arasında bu ilginç ve eğlenceli cevaplar üzerine birçok mizahi yorum yapıldı.

Son Haberler
Osman Kavala kararı sonrası Türkeş'ten ilk açıklama Gündem
Osman Kavala kararı sonrası Türkeş'ten ilk açıklama
Yusufeli Barajı’ndan serbest bırakılan su görenlerin nefesini kesti Video
Yusufeli Barajı’ndan serbest bırakılan su görenlerin nefesini kesti
Devrilen vinç can aldı Gündem
Devrilen vinç can aldı
Yakına düşen füzeye tepki vermediler gündem oldular Video
Yakına düşen füzeye tepki vermediler gündem oldular
Kiracılara ve ev arayanlara bir darbe daha. Büyük zam yolda Ekonomi
Kiracılara ve ev arayanlara bir darbe daha. Büyük zam yolda
Şevval Paris'te tarih yazdı Spor
Şevval Paris'te tarih yazdı