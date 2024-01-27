Ekvador'un Pablo Escobar'ı ABD'ye iade edildi

Ulusal basında çıkan habere göre, Farfan Kolombiyalı ve ABD'li yetkililerin birlikte düzenlediği ortak operasyonla yakalandı. Ekvador'un "Pablo Escobar"ı olarak tanınan uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı ağının lideri Wilder Emilio Sanchez Farfan ABD'ye teslim edildi.

Meksika üzerinden tonlarca uyuşturucuyu ABD'ye göndermek suçlamasıyla karşı karşıya olan "Kedi Farfan" lakaplı Wilder Emilio Sanchez ile yanındaki 5 kişi ABD'ye iade edildi.

Farfan'ın, Meksika'daki Sinaloa karteli ile işbirliği yaptığı ve uyuşturucuyu onlar aracılığıyla ABD'ye gönderdiği düşünülüyor.

Aylardır takip edilen ve yakalanması için detaylı bir çalışma yürütülen Farfan'ın nasıl ele geçirildiği hakkında detaylar paylaşılmadı.