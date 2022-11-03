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Paket noodleları bir de mikroskopta incelediler. Neler çıktı neler

Paket noodleın mikroskopla incelendiği görüntüler, içeriğinde neler neler olduğunu gözler önüne serdi.

Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe - 11:45
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Paket noodleları bir de mikroskopta incelediler. İçinden neler çıktı neler

Paket noodleları bir de mikroskopta incelediler. Neler çıktı neler
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Paket noodle'ın mikroskopta incelendiği görüntüler, sosyal medyada gündeme oturdu.

Marketlerde satılan paket noodle'ın içinden neler çıktı neler. Mikroskopla yapılan incelemede, paketli ürünün içinde farklı renklerde cisimlerin olduğu gözlendi.

Video binlerce kişi tarafından izlendi.

Görüntüler, bize ne kadar lezzetli de gelse paketli gıdaların aslında ne kadar da sağlıksız olabileceğini gözler önüne serdi.

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Biyolog
3.11.2022 12:08
El değmemiş bir makarna veya bir ürüne de mikroskopla baksanız aynı şeyleri göreceksiniz.  
 
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