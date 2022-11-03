Paket noodleları bir de mikroskopta incelediler. Neler çıktı neler

Paket noodle'ın mikroskopta incelendiği görüntüler, sosyal medyada gündeme oturdu.

Marketlerde satılan paket noodle'ın içinden neler çıktı neler. Mikroskopla yapılan incelemede, paketli ürünün içinde farklı renklerde cisimlerin olduğu gözlendi.

Video binlerce kişi tarafından izlendi.

Görüntüler, bize ne kadar lezzetli de gelse paketli gıdaların aslında ne kadar da sağlıksız olabileceğini gözler önüne serdi.