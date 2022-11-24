24 Kasım 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Pakistan Başbakanı Şerif Türkiye’yi ziyaret edecek

Pakistan Başbakanı Şerif Türkiye’yi ziyaret edecek

Pakistan Başbakanı Muhammed Şehbaz Şerif, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine 25-26 Kasım’da Türkiye'ye iki günlük resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe - 16:13
Takip Et

Pakistan Başbakanı Şerif Türkiye’yi ziyaret edecek

Pakistan Başbakanı Şerif Türkiye’yi ziyaret edecek
+
Aa
-

Başbakan Şerif, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Pakistan Donanması'na ait dört MİLGEM Korvet Gemisi'nden üçüncüsü olan PNS Khyber'i İstanbul Tersanesi'nde ortaklaşa denize indirecek. İki lider ayrıca ikili ilişkiler, bölgesel durum ve diğer ortak çıkar konularını kapsayan geniş kapsamlı görüşmelerde bulunacak.

Başbakan Şerif, Türk iş dünyasının liderleriyle de görüşecek. EİT Ticaret ve Kalkınma Bankası (ETDB) Başkanı, İstanbul'da kalacağı süre boyunca Başbakan Şerif’i ziyaret edecek.

Pakistan Donanması'nın ilk Korveti PNS Babur'un denize indirme töreni Ağustos 2021'de İstanbul'da, ikinci gemi PNS Badr'ın temel atma töreni ise Mayıs 2022'de Karaçi'de yapılmıştı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿WhatsApp'a ödenecek aylık ödenecek ücret belli oldu 
1
﻿WhatsApp'a ödenecek aylık ödenecek ücret belli oldu 
﻿WhatsApp'a ödenecek aylık ödenecek ücret belli oldu 
﻿Açıklama İran’dan geldi: Suriye ile Türkiye arasında görüşme aylar önce başladı
2
﻿Açıklama İran’dan geldi: Suriye ile Türkiye arasında görüşme aylar önce başladı
﻿Açıklama İran’dan geldi: Suriye ile Türkiye arasında görüşme aylar önce başladı
﻿Rozetini Erdoğan takmıştı. AKP’ye geçen eski CHP’li o fotoğrafı unuttu
3
﻿Rozetini Erdoğan takmıştı. AKP’ye geçen eski CHP’li o fotoğrafı unuttu
﻿Rozetini Erdoğan takmıştı. AKP’ye geçen eski CHP’li o fotoğrafı unuttu
﻿Bir mesaj da Rusya’dan geldi. Kremlin’den 'Erdoğan ve Esad' açıklaması
4
﻿Bir mesaj da Rusya’dan geldi. Kremlin’den 'Erdoğan ve Esad' açıklaması
﻿Bir mesaj da Rusya’dan geldi. Kremlin’den 'Erdoğan ve Esad' açıklaması
﻿TRT spikeri Beşiktaşlı taraftarları çıldırttı
5
﻿TRT spikeri Beşiktaşlı taraftarları çıldırttı
﻿TRT spikeri Beşiktaşlı taraftarları çıldırttı
﻿İşte seçimlerden önce il olması beklenen 12 ilçe. ORC'nin genel müdüründen flaş iddia
6
﻿İşte seçimlerden önce il olması beklenen 12 ilçe. ORC'nin genel müdüründen flaş iddia
﻿İşte seçimlerden önce il olması beklenen 12 ilçe. ORC'nin genel müdüründen flaş iddia
﻿Düzce'de çadır kentler kuruldu, vatandaşlar geceyi çadırlarda geçirecek
7
﻿Düzce'de çadır kentler kuruldu, vatandaşlar geceyi çadırlarda geçirecek
﻿Düzce'de çadır kentler kuruldu, vatandaşlar geceyi çadırlarda geçirecek
﻿Tunceli'de eylem ve etkinliklere 15 gün yasak getirildi
﻿Tunceli'de eylem ve etkinliklere 15 gün yasak getirildi
﻿Tunceli'de eylem ve etkinliklere 15 gün yasak getirildi
﻿Menopoz semptomları hakkında bildikleriniz yanlış olabilir
﻿Menopoz semptomları hakkında bildikleriniz yanlış olabilir
﻿Menopoz semptomları hakkında bildikleriniz yanlış olabilir
﻿Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Bosnalı Sırp liderler ile görüştü
﻿Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Bosnalı Sırp liderler ile görüştü
﻿Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Bosnalı Sırp liderler ile görüştü
﻿Bu beşli kansere meydan okuyor
﻿Bu beşli kansere meydan okuyor
﻿Bu beşli kansere meydan okuyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.