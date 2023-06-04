Pakistan Başbakanı’nın Erdoğan’a getirdiği hediye gündem oldu. Erdoğan ‘Nerede’ diye sordu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Pakistan Başbakanı Şerif ile yaşadığı diyalog ve aldığı hediye gündem oldu. Ortaya çıkan videoda Erdoğan’ın Şerif’e hediyesinin nerede olduğunu sorduğu duyuldu.

Pakistan Başbakanı’nın Erdoğan’a getirdiği hediye gündem oldu. Erdoğan ‘Nerede’ diye sordu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yemin törenini izleyenlerden biri olan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’in, Erdoğan çifti ile yaptığı sohbet ve Pakistan’dan getirdiği hediyeler gündem oldu.

Pakistan medyası, Şerif’in hediye olarak Türkiye’ye mango götürdüğünü ve bunları Erdoğan’a teslim ettiğini belirtirken, paylaşılan video görüntülerinde Şerif ile Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan’ın sohbeti görüldü.

“Pakistan halkı sizin seçilmenizden dolayı çok mutlu. Davetiniz için çok teşekkür ederim, mutlu anınızı bizimle paylaştınız” dedi.

ERDOĞAN ‘NEREDE’ DİYE SORDU

Şerif, Pakistan’dan mango getirerek hediye ettiğini söylerken, Erdoğan, “Nerede mangolar” diye sorarken duyuluyor. Daha sonra çiftin yanındakiler mangoların eve yollandığını öğrenince Erdoğan baş parmağını kaldırarak memnuniyetini gösterirken gülümsüyor.

Şerif de, “Bunlardan yarısı ağabeyimin yarısı ise ablamın” dedi. Erdoğan çifti Şerif’in açıklamaları ve hediyesi için teşekkür etti.

Erdoğan ise Şerif’e, “Pakistan mangolarının çok lezzetli ve tatlı olduğunu biliyorum” dediği duyuldu.

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