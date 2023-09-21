Pakistan genel seçim tarihi belli oldu

Pakistan’da genel seçimler 2024 Ocak ayında düzenlenecek.

KAYNAK: İHA
Pakistan genel seçim tarihi belli oldu

Pakistan’da parlamentonun feshedilmesinin ardından genel seçimler için yeni tarih belli oldu. Pakistan Seçim Komisyonu, 54 günlük seçim programının ardından genel seçimlerin 2024 Ocak ayının son haftasında düzenleneceğini duyurdu. Açıklamada ön seçim listesinin 27 Eylül'de, nihai listenin ise 30 Kasım'da yayınlanacağı ifade edildi.

Pakistan’da Başbakan Şahbaz Şerif, genel seçimler öncesi 9 Ağustos'ta parlamentoyu feshetmişti. Anayasaya göre seçimlerin 90 gün içinde yapılması gerekirken, son nüfus sayımının ardından seçim bölgelerinin yeniden belirlenebilmesi için daha uzun bir süreye ihtiyaç duyulduğu belirtilmişti. Anwaarul Hak Kakar, genel seçimlere kadar geçici hükümetin başbakanı olmuştu.

Pakistan’da seçimler siyasi krizin gölgesinde gerçekleştirilecek. Ülkenin eski Başbakanı Imran Khan’ın yolsuzluk, devlet sırlarını açıklama gibi hakkında farklı iddialarla açılan davalarda yargılanması devam ediyor. Son olarak mahkeme tarafından Khan'ın devlet sırlarını sızdırmakla suçlandığı davada, tutukluluk süresinin 14 gün daha uzatılmasına karar verilmişti.

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