18 Şubat 2023 Cumartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Pakistan'da Emniyet Müdürlüğüne düzenlenen saldırıda 4 kişi öldü

Pakistan'da Emniyet Müdürlüğüne düzenlenen saldırıda 4 kişi öldü

Pakistan’ın Karaçi şehrinde silahlı kişilerin Emniyet Müdürlüğüne saldırısı sonucu aralarında güvenlik güçlerinin de bulunduğu 4 kişi hayatını kaybetti, 2 saldırgan etkisiz hale getirildi. Dawn gazetesindeki haberde, saldırıyı Pakistan Talibanı’nın (TTP) üstlendiği belirtildi.

Haber Giriş: 18 Şubat 2023 Cumartesi - 00:00
Takip Et

Pakistan'da Emniyet Müdürlüğüne düzenlenen saldırıda 4 kişi öldü

Pakistan'da Emniyet Müdürlüğüne düzenlenen saldırıda 4 kişi öldü
+
Aa
-

AA - Pakistan’ın Karaçi şehrinde silahlı kişilerin Emniyet Müdürlüğüne saldırısı sonucu aralarında güvenlik güçlerinin de bulunduğu 4 kişi hayatını kaybetti, 2 saldırgan etkisiz hale getirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, silahlı 8 ila 10 kişi, Karaçi Emniyet Müdürlüğüne saldırı düzenledi.

Emniyet ve paramiliter güçlerin birlikte başlattığı operasyon sonucu çıkan çatışmada aralarında güvenlik güçlerinin de bulunduğu 4 kişi yaşamını yitirdi, 18 kişi yaralandı.

Operasyonda 2 saldırganın da etkisiz hale getirildiğini aktaran yetkililer, 3 saldırganın da kendisini patlattığını belirtti.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, saldırganların polis üniforması giydiğini aktardı.

TTP saldırıyı üstlendi

İçişleri Bakanı Rana Sanaullah, Peşaver’de bir camiye gerçekleştirilen intihar saldırısının ardından ülke genelinde güvenlik tehdidinin var olduğunu belirterek, tüm kurumların alarm durumunda olduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, olayı bir terör saldırısı olarak nitelendirerek, bunu kınadığını kaydetti.

Dawn gazetesindeki haberde, saldırıyı Pakistan Talibanı’nın (TTP) üstlendiği belirtildi.

Terör saldırılarında artış

Pakistan’da özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde son aylarda terör saldırıları arttı. İslamabad, Afganistan’da konuşlu Pakistan Talibanı (TTP) liderleri tarafından bu saldırıların planlandığını ve yönetildiğini belirtiyor. Afganistan ise bu iddiaları reddediyor.

Pakistan'ın Peşaver şehrinde, 30 Ocak'ta öğle namazı sırasında camiye düzenlenen intihar saldırısında çoğu polis 102 kişi hayatını kaybetmişti.

Pakistan, TTP'yi terör örgütü kabul ediyor.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Yıldız Tilbe olay olacak vasiyetini açıkladı. "Cenazeme gelirlerse taşlayın"
1
﻿Yıldız Tilbe olay olacak vasiyetini açıkladı.
﻿Yıldız Tilbe olay olacak vasiyetini açıkladı. "Cenazeme gelirlerse taşlayın"
﻿Elektronik devi iflas etti. Binlerce mağazası vardı
2
﻿Elektronik devi iflas etti. Binlerce mağazası vardı
﻿Elektronik devi iflas etti. Binlerce mağazası vardı
﻿OHAL kapsamında bankalara 'bağış' muafiyeti. Resmi Gazete’de yayımlandı
3
﻿OHAL kapsamında bankalara 'bağış' muafiyeti. Resmi Gazete’de yayımlandı
﻿OHAL kapsamında bankalara 'bağış' muafiyeti. Resmi Gazete’de yayımlandı
﻿Süleyman Soylu canlı yayında açıkladı ‘Bizim hazırlığımız İstanbul depremiydi’
4
﻿Süleyman Soylu canlı yayında açıkladı ‘Bizim hazırlığımız İstanbul depremiydi’
﻿Süleyman Soylu canlı yayında açıkladı ‘Bizim hazırlığımız İstanbul depremiydi’
﻿Milli Takımda Arda Turan sesleri. TFF resmi açıklama yapacak
5
﻿Milli Takımda Arda Turan sesleri. TFF resmi açıklama yapacak
﻿Milli Takımda Arda Turan sesleri. TFF resmi açıklama yapacak
﻿Arda Turan Erden Timur'la organize edecek. Gözleri dolarak anlattı
6
﻿Arda Turan Erden Timur'la organize edecek. Gözleri dolarak anlattı
﻿Arda Turan Erden Timur'la organize edecek. Gözleri dolarak anlattı
﻿Merkez Bankası’nın 30 milyarlık bağışının riskini eski başekonomisti anlattı: Enflasyonu artırır
7
﻿Merkez Bankası’nın 30 milyarlık bağışının riskini eski başekonomisti anlattı: Enflasyonu artırır
﻿Merkez Bankası’nın 30 milyarlık bağışının riskini eski başekonomisti anlattı: Enflasyonu artırır
﻿Galatasaray Zakharyan için resmen teklif yaptı. Rus yönetici doğruladı
﻿Galatasaray Zakharyan için resmen teklif yaptı. Rus yönetici doğruladı
﻿Galatasaray Zakharyan için resmen teklif yaptı. Rus yönetici doğruladı
﻿Filenin Sultanları Milletler Ligi'ndeki Çin ve Tayland yolcusu
﻿Filenin Sultanları Milletler Ligi'ndeki Çin ve Tayland yolcusu
﻿Filenin Sultanları Milletler Ligi'ndeki Çin ve Tayland yolcusu
﻿Beyaz Saray: Biden, Polonya'da 'önemli bir konuşma' yapacak
﻿Beyaz Saray: Biden, Polonya'da 'önemli bir konuşma' yapacak
﻿Beyaz Saray: Biden, Polonya'da 'önemli bir konuşma' yapacak
﻿Bingöl'de 2 okulun eğitime uygun olmadığı tespit edildi
﻿Bingöl'de 2 okulun eğitime uygun olmadığı tespit edildi
﻿Bingöl'de 2 okulun eğitime uygun olmadığı tespit edildi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.