Pakistan'da 'enerji tasarruf planı' onaylandı

(AA) Pakistan Planlama ve Kalkınma Bakanı Ahsan İkbal, dükkanların ve ticaret merkezlerinin saat 20.00’de kapatılmasını öngören enerji tasarruf planının onaylandığını açıkladı.

Ulusal basındaki haberlere göre, başkent İslamabad’da Başbakan Şahbaz Şerif’in liderliğinde Ulusal Ekonomik Konseyi toplantısı yapıldı.

Toplantıya federal bakanların yanı sıra Sind, Pencap ve Hayber Pahtunhva eyaletlerinin başbakanları ile Belucistan eyaletinden bakanlar katıldı.

Planlama ve Kalkınma Bakanı İkbal, toplantıdan sonra yaptığı açıklamada, federal hükümetin ve eyalet yönetimlerinin enerji tasarruf planı konusunda mutabık olduğunu söyledi.

İkbal, dükkanların ve ticaret merkezlerinin 20.00’de kapatılmasını öngören enerji tasarruf planının onaylandığını bildirdi.

Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada da eyalet yönetimlerinden enerji tasarruf planının uygulanması için üzerine düşen görevleri yapmaları istendi.

PETROL İHRACATININ DÜŞÜRÜLMESİ HEDEFLENİYOR

Uygulanacak enerji tasarruf planıyla petrol ithalatının yüzde 10-15 düşürülmesi hedefleniyor.

Hükümet, enerji tasarruf planıyla dövizin yurt içinde kalmasını amaçlıyor.

Ekonomik olarak zor günler geçiren Pakistan'da Merkez Bankasının elinde 4,3 milyar dolar döviz rezervi bulunuyor. İslamabad yönetimi, Uluslararası Para Fonu ile anlaşma sağlanana kadar döviz rezervlerini elinde tutmaya çalışıyor.