14 Mart 2023 Salı
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Pakistan'da eski Başbakan hakkında tutuklama kararı verildi

Pakistan'da eski Başbakan hakkında tutuklama kararı verildi

Pakistan'da yargılandığı iki davanın duruşmasına katılmayan eski Başbakan İmran Han hakkında iki tutuklama kararı verildi.

Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı - 08:50
Takip Et

Pakistan'da eski Başbakan Han hakkında iki ayrı tutuklama kararı

Pakistan'da eski Başbakan hakkında tutuklama kararı verildi
+
Aa
-

Ulusal basındaki haberlere göre, İslamabad Bölge Mahkemesi'nde Han’ın, başbakanlığı döneminde yabancı devlet adamlarından alınan hediyelerin satıldığı ve geçen yıl ağustosta kadın bir yargıcı tehdit ettiği iddiasıyla ilgili yargılandığı iki davanın duruşmaları görüldü.

İki mahkeme de duruşmaya katılmayan Han hakkında ayrı ayrı tutuklama kararı verdi.

Mahkemelerin kararının ardından İslamabad Emniyet Müdürlüğünden bir ekip, Han’ı gözaltına almak için helikopterle Lahor’a gitti.

Öte yandan, 30 Nisan'da Pencap eyaletinde gerçekleştirilecek seçimler için bugün ilk mitingini yapmak üzere Han, Lahor'daki evinden ayrıldı.

Başbakanlığı döneminde yabancı devlet adamlarından alınan hediyelerin satıldığı iddiasıyla ilgili davada duruşmalara katılmayan Han hakkında 28 Şubat'ta tutuklama kararı verilmişti.

Polis, 5 Mart'ta Han'ı gözaltına almaya gitmiş ancak evinde olmadığını açıklamıştı.

Han, hakkında verilen karara karşı üst mahkemeye başvurmuş ve mahkeme 13 Mart'a kadar tutuklama kararını askıya almıştı.

İMRAN HAN HÜKÜMETİ NİSAN 2022'DE DÜŞMÜŞTÜ

Pakistan'da parlamentoda 10 Nisan 2022'de yapılan güven oylamasında 174 "hayır" oyuyla İmran Han hükümeti düşmüştü.

Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan'da Mecliste düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti. (AA)

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿110 yıllık bankaya bakın kim talip oldu
1
﻿110 yıllık bankaya bakın kim talip oldu
﻿110 yıllık bankaya bakın kim talip oldu
﻿Fatih Portakal Sözcü TV sessizliğini bozdu. 'Bunu yapamazsınız' dedi
2
﻿Fatih Portakal Sözcü TV sessizliğini bozdu. 'Bunu yapamazsınız' dedi
﻿Fatih Portakal Sözcü TV sessizliğini bozdu. 'Bunu yapamazsınız' dedi
﻿Deprem bu evi yıkamadı yönünü değiştirdi. Görenler inanamıyor
3
﻿Deprem bu evi yıkamadı yönünü değiştirdi. Görenler inanamıyor
﻿Deprem bu evi yıkamadı yönünü değiştirdi. Görenler inanamıyor
﻿Erdoğan'a çok kötü haber. Her şeyi sızdırdıkları Reuters bu seçim anketini tüm dünya ile paylaştı
4
﻿Erdoğan'a çok kötü haber. Her şeyi sızdırdıkları Reuters bu seçim anketini tüm dünya ile paylaştı
﻿Erdoğan'a çok kötü haber. Her şeyi sızdırdıkları Reuters bu seçim anketini tüm dünya ile paylaştı
﻿Bir bankadan emeklileri çılgın promosyon
5
﻿Bir bankadan emeklileri çılgın promosyon
﻿Bir bankadan emeklileri çılgın promosyon
﻿CHP hatırlattı. Buharlaşan 128 milyar dolar, Depremin toplam zararı 126 milyar dolar
6
﻿CHP hatırlattı. Buharlaşan 128 milyar dolar, Depremin toplam zararı 126 milyar dolar
﻿CHP hatırlattı. Buharlaşan 128 milyar dolar, Depremin toplam zararı 126 milyar dolar
﻿Denizin ortasında yanardağ gibi patladı. Görenler gözlerine inanamadı
7
﻿Denizin ortasında yanardağ gibi patladı. Görenler gözlerine inanamadı
﻿Denizin ortasında yanardağ gibi patladı. Görenler gözlerine inanamadı
﻿Pakistan'da eski Başbakan hakkında tutuklama kararı verildi
﻿Pakistan'da eski Başbakan hakkında tutuklama kararı verildi
﻿Pakistan'da eski Başbakan hakkında tutuklama kararı verildi
﻿Kırmızı ışıkta bekleyen 3 araca çarptı:3 yaralı
﻿Kırmızı ışıkta bekleyen 3 araca çarptı:3 yaralı
﻿Kırmızı ışıkta bekleyen 3 araca çarptı:3 yaralı
﻿Maç oynanırken yıldırım düştü. 2 futbolcu öldü
﻿Maç oynanırken yıldırım düştü. 2 futbolcu öldü
﻿Maç oynanırken yıldırım düştü. 2 futbolcu öldü
﻿Alexis Perez 'Çok etkilendim' dedi Anıtkabir'e gitti
﻿Alexis Perez 'Çok etkilendim' dedi Anıtkabir'e gitti
﻿Alexis Perez 'Çok etkilendim' dedi Anıtkabir'e gitti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.