Pakistan'da facia. Otobüs alev aldı, 18 kişi öldü

Pakistan'da bir yolcu otobüsü minibüs ile çarpıştı. Alev alan otobüste 18 kişi hayatını kaybederken 13 kişi de yaralandı.

Pakistan'da facia. Otobüs alev aldı, 18 kişi öldü

Editör: Osmancan Erok

Polis ve kurtarma yetkilileri yaptığı açıklamada, Pakistan'da bir otobüsün doğu Pencap eyaletinde şehirlerarası bir otoyolda park etmiş bir minibüse çarparak alev alması sonucu en az 18 kişinin ölümüne ve 13 kişinin yaralanmasına yol açtığını bildirdi.

Yapılan açıklamada, kazanın Pazar günü erken saatlerde Pindi Bhattian yakınlarında İslamabad'a giden bir otobüsün Lahor-İslamabad Otoyolu'nun banketine park etmiş bir minibüse çarptığı yerde meydana geldiği söylenirken, minibüsün yakıt varilleri taşıdığını ve bunun da otobüste yangına neden olduğunu söyledi.

Otobüste 40'tan fazla yolcu olduğu açıklandı. Yolcuların bir kısmı feci şekilde yanık halde hastaneye kaldırılırken kırılan camlardan kaçanların ise hafif şekilde yandıkları belirtildi.

Polis, her iki aracın da sürücüsünün hayatını kaybettiğini bildirdi.

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