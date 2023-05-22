Pakistan'da iki kız okulu yıkıldı

Pakistan'da meydana gelen olayda, dinci bir grubun iki kız okulunu patlayıcılarla yıktığı açıklandı.

Pakistan'da iki kız okulu yıkıldı

Pakistan'ın kuzeybatısında meydana gelen olayda kızlara yönelik eğitim veren iki okulun patlayıcılarla yıkıldığı açıklandı.

Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken boş sınıfların kullanılamaz hale geldiği bildirildi.

Üst düzey yerel yetkililerin yaptığı açıklamada, ''Kesinlikle aktivistler tarafından yapıldı, ancak hangi grubun dahil olduğunu henüz bilmiyoruz'' ifadeleri kullanıldı.

Pakistan'da kız çocuklarının eğitim hakkının 2012'de verildiği ancak Taliban ve bölgedeki gruplar tarafından kabul edilmediği biliniyor.

Öne Çıkanlar
Beşiktaş taraftarı Adana'da 'Mecliste Hizbullah istemiyoruz' diye bağırdı
Beşiktaş taraftarı Adana'da 'Mecliste Hizbullah istemiyoruz' diye bağırdı
Şenol Güneş ateş püskürdü: Bu lig mantık dışı hukuk dışı bir lig
Şenol Güneş ateş püskürdü: Bu lig mantık dışı hukuk dışı bir lig
240 binden fazla staj ve çıraklık mağduru sandığı bekliyor
240 binden fazla staj ve çıraklık mağduru sandığı bekliyor
Sinan Oğan, Erdoğan’la Dolmabahçe’de görüşmeye nasıl gitti? ATA İttifakı’ndan bomba açıklamalar
Sinan Oğan, Erdoğan’la Dolmabahçe’de görüşmeye nasıl gitti? ATA İttifakı’ndan bomba açıklamalar
Babacan AKP’ye göz kırpmaya başladı bile!
Babacan AKP’ye göz kırpmaya başladı bile!
Türk’ün cömert kağanlarından halkın malına çöken iktidarlara
Türk’ün cömert kağanlarından halkın malına çöken iktidarlara
Son Haberler
NBA yıldızı basketbolu bıraktı Spor
NBA yıldızı basketbolu bıraktı
Atakum'da robotik yarışması düzenlendi Teknoloji - Otomotiv
Atakum'da robotik yarışması düzenlendi
Kuzey Avrupa ülkeleri güvenlik durumunu ele aldı Dünya
Kuzey Avrupa ülkeleri güvenlik durumunu ele aldı
Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten'den şaşırtan hamle. Eski eşler yeniden bir arada Magazin
Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten'den şaşırtan hamle. Eski eşler yeniden bir arada
Yeniçağ Sinan Oğan'ın kime destek vereceğini saatler önce açıkladı. Övünmek gibi olmasın haber Yeniçağ'dan öğrenilir Siyaset
Yeniçağ Sinan Oğan'ın kime destek vereceğini saatler önce açıkladı. Övünmek gibi olmasın haber Yeniçağ'dan öğrenilir
Kılıçdaroğlu’ndan flaş Sinan Oğan açıklaması Siyaset
Kılıçdaroğlu’ndan flaş Sinan Oğan açıklaması
UEFA Avrupa Ligi finalinin hakemi belli oldu Spor
UEFA Avrupa Ligi finalinin hakemi belli oldu