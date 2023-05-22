Pakistan'da iki kız okulu yıkıldı

Pakistan'ın kuzeybatısında meydana gelen olayda kızlara yönelik eğitim veren iki okulun patlayıcılarla yıkıldığı açıklandı.

Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken boş sınıfların kullanılamaz hale geldiği bildirildi.

Üst düzey yerel yetkililerin yaptığı açıklamada, '' Kesinlikle aktivistler tarafından yapıldı, ancak hangi grubun dahil olduğunu henüz bilmiyoruz'' ifadeleri kullanıldı.

Pakistan'da kız çocuklarının eğitim hakkının 2012'de verildiği ancak Taliban ve bölgedeki gruplar tarafından kabul edilmediği biliniyor.